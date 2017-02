Romanii sunt optimisti cu privire la situatia lor profesionala in 2017, 1 din 2 asteptandu-se la cresteri salariale, iar 2 din 5 avand in plan sa isi schimbe locul de munca, arata un studiu realizat de eJobs.

Sondajul a fost realizat in perioada 1 ianuarie - 17 februarie 2017, pe un esantion reprezentativ la nivel national de 1.350 angajati.

Astfel, 52% dintre romani cred ca vor primi o marire de salariu in urmatoarele 12 luni, in timp ce 39% spun ca au in plan sa-si schimbe locul de munca anul acesta, aspirand la o situatie profesionala mai buna si la venituri mai mari. Optimismul vine pe fondul evolutiei pozitive a pietei muncii in 2016, atat din punctul de vedere al numarului de locuri de munca, cat si al salariilor, trend care se va mentine si in acest an.

Perspective pozitive de angajare: 1 din 2 angajati se asteapta la cresterea numarului de locuri de munca in 2017

Aproape jumatate (47%) dintre romani cred ca numarul locurilor de munca va creste in urmatoarele 12 luni, arata studiul eJobs. Un procent semnificativ dintre respondenti (69%) considera ca cererea angajatorilor va fi in special pentru forta de munca specializata.

In ceea ce priveste usurinta cu care ar putea sa-si gaseasca un job, barbatii sunt mai increzatori decat femeile - 52% dintre barbati cred ca le va fi usor sa-si gaseasca un job in 2017, versus 46% dintre femeile care au raspuns la acest studiu. Studentii si tinerii sunt cei mai optimisti ca-si vor gasi un loc de munca in acest an, 64% mizand ca vor face acest lucru cu usurinta.

Gradul de satisfactie al angajatilor la locul actual de munca: 2 din 3 romani sunt stresati la birou, insa cei mai multi spun ca job-ul ii inspira si ii motiveaza

Desi 23% dintre romani declara ca sunt multumiti si chiar foarte multumiti cu actualul loc de munca, 54% cred ca este loc de mai bine, iar 23% nu sunt deloc fericiti la job. Majoritatea angajatilor romani participanti la sondajul eJobs se declara multumiti si foarte multumiti de proximitatea locului de munca fata de casa (61%), de siguranta locului de munca (59%), de atributiile pe care le au (55%) sau de echipa cu care lucreaza (54%). La polul opus, cu cele mai multe dezamagiri pentru romani, se afla oportunitatile de promovare - 54% s-au declarat nemultumiti si foarte nemultumiti de oportunitatile de promovare din cadrul companiei in care lucreaza.

In ceea ce priveste atitudinea sefilor, 46% dintre romani sunt multumiti si foarte multumiti de relatia cu superiorul direct, in timp ce 26% spun ca nu au o relatie prea buna.

Calitatea vietii la locul de munca si implinirea profesionala sunt componente esentiale ale satisfactiei angajatilor la job. 58% dintre respondenti spun ca locul de munca actual ii inspira si ii motiveaza sa isi indeplineasca atributiile la cele mai inalte standarde, in timp ce 49% dintre respondenti afirma ca sunt chiar mandri ca lucreaza pentru compania actuala.

In acelasi timp, peste jumatate (63%) dintre salariatii romani spun ca nivelul de stres la actualul loc de munca este mare, femeile fiind mai stresate la job decat barbatii (64% dintre femei vs 62% dintre barbati).

Perspective pentru 2017: 2 din 3 romani cauta activ joburi si cei mai multi dintre ei vor sa-si schimbe locul de munca in 2017

Cei mai multi dintre angajatii participanti la sondajul eJobs (61%) afirma ca sunt atenti la ofertele de joburi care apar in piata, 31% dintre acestia consulta saptamanal site-urile de recrutare, in timp ce 30% cauta zilnic oferte noi de angajare.

Studiul arata ca angajatii din segmentul de varsta +45 de ani sunt cei mai activi in cautarea unui loc de munca, aproape 40% dintre acestia cautand zilnic oportunitati de cariera.

Mai mult decat atat, 39% dintre respondentii studiului spun ca se gandesc sa-si schimbe locul de munca in 2017. Pe langa motivele de ordin financiar (24% indica salariul ca motiv pentru schimbarea jobului), cei mai multi romani (27%) vor sa-si schimbe jobul intrucat considera ca abilitatille lor profesionale nu sunt exploatate la maxim de catre angajator.

Top 3 motive pentru pentru care si-ar schimba locul de munca actual

pentru un loc de munca mai potrivit abilitatilor si aspiratiilor lor - 27% dintre respondenti;

pentru un salariu mai bun - 24% dintre respondenti;

pentru o stabilitate mai mare a locului de munca - 12% dintre respondenti

Analizand dupa profilul studiilor, pentru romanii cu studii superioare este mult mai important ca job-ul sa le stimuleze abilitatile, in timp ce pentru cei cu studii medii, conteaza mai mult salariul. In ceea ce priveste criteriile pe care angajatii le au in vedere atunci cand isi aleg angajatorul, pe langa salariu si pachetul de beneficii (86%) sau responsabilitatile si activitatea de zi cu zi (84%), flexibilitatea companiei si programul de lucru sunt de asemenea prioritare.

In acelasi timp, imaginea unei companii si perceptiile angajatilor despre aceasta sunt criterii importante pentru cei care isi cauta un job. Astfel, 88% dintre angajatii romani care au participat la sondajul eJobs spun ca reputatia companiei angajatoare este importanta, doar 1% declarand ca nu tin cont de acest aspect.

Printre compromisurile pe care romanii le-ar face pentru a se angaja se numara volumul de lucru mai mare (70%) si spatiul de lucru mai mic (63%). La polul opus se afla compromisurile legate de salariu, de pachetul de beneficii sau de perioada contractuala, acestea reprezentand categoriile unde angajatii sunt cel mai putin dispusi sa faca un compromis.

Sursa foto: pathdoc, Shutterstock