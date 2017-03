Ajunsa la a VI-a editie, conferinta HR 2.0 este organizata de wall-street.ro si sustinuta de 7card, Crowe Horwath, eJobs, Lugera, Oracle, Smart Experience si BCR Pensii.

“Avem foarte multe comentarii pe retelele de socializare la fiecare anunt postat. Sunt oameni cu 4 clase care ne scriu de Facebook. Domeniile cu cel mai mare deficit de oameni sunt IT, sales, contabilitate si automotive. De exemplu, din 100 de candidati in IT, doar 2 sunt realmente interesati sa vorbeasca cu noi”, a mai spus Savuica.

Lipsa de interes a candidatilor care totusi aplica este foarte ridicata in special la joburile entry level. Astfel, rata de prezenta la interviu este de 16% la entry level, 50% la mediu si 80% la seniori, acestia din urma fiind si cei mai deschisi la schimbari.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu