Romanii sunt putin loiali companiilor, cel putin in primii ani de munca, fapt pentru care 40% din angajati vor sa isi schimbe jobul in urmatorul an, arata un studiu realizat de MKOR Consulting, prezentat la conferinta HR 2.0.

“Angajatorii ar trebui sa se intrebe daca candidatii isi doresc o cariera in compania lor sau doar un job de moment”, sustine Corina Cimpoca, potrivit careia programul flexibil se afla printre dorintele celor mai multi angajatii. “Banii sunt extrem de importanti. 20% isi doresc sa plece pentru un salariu mai mare. Cel mai apreciat beneficiu de departe sunt bonusurile de performanta”, mai spune fondatorul MKOR Consulting.

Ce pot face companiile pentru a avea angajati loiali

Sa dezvolte talentele: fiecare om are un talent, care poate fi slefuit prin traininguri Pot pune la dispozitie o zi in care angajatii sa lucreze de acasa Pot incuraja creativitate prin colaborarea angajatilor pe proiecte Pot oferi 20% din timp pentru proiecte paralele Pot oferi trotinete la birou Pot rasplati cei mai loiali angajati: o data la 5 ani pot oferi o luna de concediu Pot face studii de satisfactie a angajatilor

Studiul MKOR Consulting arata ca 22% din angajati vor sa plece pentru a lucra in domeniul pentru care s-au pregatit sau care le place. “Angajatorii ar trebui sa se intrebe daca candidatii isi doresc o cariera in compania lor sau doar un job de moment”, subliniaza Corina Cimpoca, potrivit careia 80% din angajati nu sunt loiali companiei la care lucreaza.

Ce ii intereseaza pe angajati la un nou loc de munca

1. Respectarea contractului

2. Seriozitate

3. Relatie buna cu colegii si superiorii

“Sunt niste asteptari care le vor fi sau nu confirmate in primele lui la job. Indeplinirea acestor asteptari vor face diferenta intre angajatori”, sustine fondatorul MKOR Consulting.

Si totusi de ce nu pleaca unii angajati?! Este vorba despre loialitate, dar si despre alte pozitii, de regula persoanele din top management. Cursurile si trainingurile sunt pe primul loc in convingerea lor de a ramane. Spre exemplu, 85% din angajatii in pozitii de conducere si-au schimbat jobul o data la 5 ani. In schimb, angajatii din middle management si-au schimbat jobul de 5 ori in ultimii 5 ani.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu