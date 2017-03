Cel mai mare deficit de talente de pe piata muncii va remodela peisajul mondial al fortei de munca, generand pierderi, crearea de noi locuri de munca in alte domenii, unele chiar inexistente in urma cu cinci ani, precum si cresterea familiilor de ocupatii, a declarat Alexandra Deaconu, profesor al Academiei de Studii Economice, in cadrul conferintei HR 2.0 Deficitul de talente, organizata de wall-street.ro.

Ajunsa la a VI-a editie, conferinta HR 2.0 este organizata de wall-street.ro si sustinuta de 7card, Crowe Horwath, eJobs, Lugera, Oracle, Smart Experience si BCR Pensii.

Romania se confrunta cu cea mai mare lipsa de talent din 2007 incoace, potrivit unui studiu Manpower realizat anul acesta. Alte studii anticipeaza ca 40% dintre companiile din lume vor avea dificultati in a-si acoperi posturile, Romania situandu-se pe locul 3 intr-un top al celor mai afectate tari, cu un procent de 72% dintre companii, dupa Japonia cii 86% si Taiwan 73%.

Alte tendinte ale pietei globale indica crearea de locuri de munca in domenii precum IT, matematica, arhitectura si inginerie - 2 milioane de joburi-, dar si in largirea familiei de ocupatii, in special in sectorul energiei regenerabile, noi tehnologii de constructii, birouri si rezidente, in timp ce pozitiile manageriale din domeniul financiar, marketing si distributie vor inregista o crestere lenta.

Poate cel mai interesant trend in piata muncii globala se refera la crearea locurilor de munca in acele domenii inexistente in urma cu cinci, zece ani, mai ales in conditiile in care se estimeaza ca 65% dintre copiii care intra acum la scoala primara vor lucra la absolviree in joburi complet noi.



"Universitatile <<nu mai lucreaza pe stoc>>, ci incercam sa simtim si sa anticipam nevoile pietei", a mai spus aceasta. Potrivit The World Economic Forum, se estimeaza ca piata globala a muncii va suferi pierderi de 7,1 milioane de joburi, cele mai multe (66%) in zona administratiei.