Desi Capitala conduce in topul national al salariilor, angajatii din vestul tarii au asteptari salariale mult mai mari decat cei din Bucuresti, ceea ce duce la un trend existent de cativa ani incoace, dar care se va mentine si anul acesta: polul de atractie pe care zona de vest si orase precum Timisoara si Cluj il reprezinta pentru piata muncii, a declarat Bogdan Badea, Chief Sales Officer eJobs Group, in cadrul conferintei HR 2.0 Deficitul de talente, organizata de wall-street.ro.

Ajunsa la a VI-a editie, conferinta HR 2.0 este organizata de wall-street.ro si sustinuta de 7card, Crowe Horwath, eJobs, Lugera, Oracle, Smart Experience si BCR Pensii.

Asteptarile salariale ale romaniilor in 2016 au fost extrem de diferite, in functie de gen, varsta, studii sau domeniul de activitate, dar si functie de zona geografica, dupa cum arata un studiu realizat de eJobs Romania.

Astfel, daca in Bucuresti, salariul minim acceptat pentru jobul dorit este de 2.823 lei, in partea de Vest a tarii acesta se situeaza la 3.085 lei. Pe de alta parte, angajatii din cele doua regiuni considera ca salariul net just pentru jobul dorit (salariul considerat corect din punctul de vedere al respondentului) pentru regiunea Bucuresti-Ilfov este de 3.556 lei fata de 3.618 lei pentru zona de Vest.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu