Madalina Colea a prezentat o scurta radiografie a pietei muncii din acest moment, in baza datelor publice existente. Astfel, ANOFM anunta in decembrie 23 de mii de locuri de munca vacante la nivel national. In acelasi timp, Registrul Comertului a anuntat ca sunt inregistrate 420.000 de societati comerciale active la nivel national, din care 67.000 de companii noi sunt inregistrate in domenii cu potential pentru investitii: constructii si infrastructura (7.200), Turism (4.243), Industrie (4.000 de companii), Comert (25.000), Logistica si transporturi (5.000), IT&C (3.500)

Astfel, aceasta a diferentiat cele doua mari provocari ale angajatorilor si spune ca deficitul de forta de munca si cel de talente trebuie abordate diferentiat: