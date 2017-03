Ajunsa la a VI-a editie, conferinta HR 2.0 este organizata de wall-street.ro si sustinuta de 7card, Crowe Horwath, eJobs, Lugera, Oracle, Smart Experience si BCR Pensii.

Cum companiile sunt tot mai preocupate de fidelizarea angajatilor, acorda beneficii diverse, printre care si abonamentul de sport 7Card, cu acces la peste 400 de sali de fitness din Bucuresti si tara.

Acordarea abonamentui de sport 7Card ar trebui sa fie o alegerea emotionala a companiei, spune Andrei Cretu. “Daca angajatul meu isi doreste ceva, pana la urma ii ofer ceea ce isi doreste, gandindu-ma ca are si beneficii cu adevarate reale atat pentru el ca individ, cat si pentru companie", spune co-fondatorul Benefit Seven, care a lansat abonamentul 7Card.

Abonamentul costa peste 100 lei si este acoperit integral de aproape jumatate din cele 700 de companii-client. Restul este responsabilitatea angajatilor.

"Cand companii acorda 7Card se gandesc la rezultate (pe care le pot aduce angajatii). Si noi am fost curiosi sa vedem care a fost impactul, nu doar sa povestesc si sa promit marea cu sarea si rezultatul a fost imbucurator: sunt companii care au spus ca au obtinut un engagement, au vazut o implicare mai mare a oamenilor, zilele de concediu medical au fost mai putine si toate acestea se duc intr-o productivitate mai mare si o retentie mai mare a angajatilor", sustine Andrei Cretu.

El mai spune ca, intr-adevar, companiile tind sa isi arate aprecierea fata de angajat intr-un mod mai uman.

Intr-un discurs orientat catre introspectie, Andrei Cretu se intreaba daca nu cumva brandul de angajat este un instrument nu un scop in sine. "Pentru mine, modul in care ma trezesc dimineata si sunt in drum spre birou este definitoriu. Mi-ar placea sa avem o solutie tehnologie care sa masoare fluturii din stomacul nostru. Pana la urma, asta conteaza cu adevarat: cum ma simt in drum spre birou, ce muzica ascult in masina. Toate acestea se traduc prin acel engagement, de fidelizare a angajatilor", sustine el.

In 2016, 20.000 de angajati au facut 700.000 de ore de sport prin abonamentul 7Card.