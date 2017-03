De la cursuri de actorie, dictie sau de bune maniere, cele mai preferate beneficii de angajati se invart in jurul hobby-urilor si a dezvoltarii persoane, iar industriile fruntase la acest capitol sunt cele de IT, shared services si zona de productie, a declarat Alecsandra Ionita, wellbeing specialist SmartExperience, in cadrul conferintei HR 2.0 Deficitul de talente, organizata de wall-street.ro

Ajunsa la a VI-a editie, conferinta HR 2.0 este organizata de wall-street.ro si sustinuta de 7card, Crowe Horwath, eJobs, Lugera, Oracle, Smart Experience si BCR Pensii.

Potrivit unui studiu derulat de SmartExperience, furnizor de programe complete de wellbeing, in randul companiilor cu care colaboreaza, angajatorii din IT sunt cei mai preocupati in a oferi beneficii cat mai aparte angajatilor sai. Acestia din urma au solicitari cat mai diverse, de la hobby-uri, competitii sportive si maratoane, la gradinite si crese.

"In 2016, am simtit presiune mare in companii in care media de varsta era 20-21 de ani - generatia millennials - pentru care am dezvoltat ateliere creative bazate pe feedbackul lor, de exemplu atelier de fotografie cu smartphone-ul sau atelier de calatorii low budget, dar si escape room la birou", a mai spus Alecsandra Ionita.

Anul trecut au existat companii care au alocat bugete mici sau nule pentru beneficiile angajatilor, insa specialistul wellbeing recomanda directorilor de resurse umana o diagnoza pentru a vedea care sunt preferintele angajatilor, iar ulterior alocarea efectiva a bugetului.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu