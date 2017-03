Mediul de business actual si cel profesional sunt supuse din ce in ce mai des schimbarilor: fuziuni, achizitii, reduceri de personal, offshoring, relocari, pensionari. Apar deci presiuni ale unei piete care se afla mereu in schimbare. Cele mai multe masuri sunt luate ca urmare a acestor presiuni. Schimbarea poate fi traumatizanta si adesea neplacuta, atat pentru angajator, cat si pentru angajat. Serviciile de outplacement permit ca aceste modificari sa fie facute in mod profesionist si structurat, scrie Revista CARIERE.