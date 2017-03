Salarii 2017. Salariile din mediul privat au crescut in medie cu 3,7% in 2016, nivel usor mai scazut decat cresterea planificata initial de companii (3,9%), arata datele editiei din 2016 a studiului salarial si de beneficii PayWell Romania realizat de PwC, conform Revistei CARIERE.

Salarii 2017. Cele mai mari cresteri salariale medii au fost acordate in sectorul de retail (4,3%) si al bunurilor de larg consum (5,8%), in vreme ce cresteri sub media pietei au fost inregistrate in sectorul bancar (2,6%). „Anul acesta, sectoarele direct legate de consum (retail si industria bunurilor de larg consum) au raportat cele mai mari cresteri salariale, influentate fiind atat de cresterea salariului minim pe economie la nivel national, cat si de rezultatele economice pozitive datorate reducerii TVA si cresterii consumului. In schimb, sectoarele mai putin legate de evolutia consumului cu amanuntul, asa cum este cel bancar, au mentinut o politica salariala mai prudenta, similar anilor anteriori”, a explicat Mihaela Mitroi, Liderul Departamentului de Consultanta Fiscala si Juridica, PwC Europa de Sud-Est.

Sursa foto: Anton Gvozdikov / shutterstock.com