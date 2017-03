Mai multe mii de parinti au incasat anul trecut indemnizatii majorate pentru cresterea si ingrijirea copilului, dupa ce autoritatile au decis sa elimine incepand cu luna iulie limita maxima de 3.400 de lei, iar o parte dintre acestia sunt barbati. Iata cele mai mari indemnizatii acordate tatilor in 2016.

Astfel, potrivit datelor transmise de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) cea mai mare indemnizatie acordata in Romania a fost cea incasata de un tata si se ridica la numai putin de 160.000 de lei (35.000 de euro).

Ulterior, indemnizatia de crestere a copilului in valoare de aproximativ 35.000 de euro pe care a primit-o timp de patru luni un barbat din judetul Sibiu a fost recalculata, dupa ce controlul ANAF a stabilit ca beneficiarul ei obtinuse venituri mult mai mici decat cele declarate. Acum, barbatul primeste putin peste o mie de lei si va trebui sa restituie banii pe care i-a primit pana acum.

Pe langa acesta, insa, alti tati au incasat sume pe care majoritatea romanilor nu ii castiga nici muncind un an intreg, 8 ore pe zi. Astfel, urmatoarele indemnizatii dupa valoare incasate de tati au fost in 2016 in valoare de 141.600 de lei, 74.700 de lei, 50.000 de lei si 43.900 de lei.

Nr Valoare indemnizatie lunara - lei 1 159.084 2 141.679 3 74.693 4 50.083 5 43.872 6 38.506 7 37.171 8 36.507 9 34.437 10 33.801

Cum se acorda banii de la stat pentru parintii cu mai multi copii

In prezent, indemnizatia lunara se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei nasterii copilului si nu poate fi mai mica de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara. Dupa majorarea salariala care a avut loc la 1 februarie, cea mai mica indemnizatie lunara pentru cresterea copiilor se ridica la 1.233 lei.

La finalul anului 2016 primeau indemnizatie de crestere a copilului 14.650 de barbati si 131.500 de femei.

Sursa foto: BlueSkyImage, Shutterstock