Astfel, in 2016, compania a raportat o cifra de afaceri de 13 milioane de euro, mai mare cu peste 35 de procente fata de anul anterior, cand business-ul s-a situat la 9,6 milioane de euro.

“Majorarea business-ului a fost determinata, pe de o parte, de cresterea cu 10% a numarului de clienti din portofoliu. Pe de alta parte, insa, am inregistrat un avans cu 40% al veniturilor din leasing de personal si o crestere cu 20% a veniturilor din servicii de salarizare”, a declarat Adrian Stanciu, CEO Smartree.

Acesta a subliniat, de asemenea, ca anul trecut 20% din business-ul Smartree a fost sustinut de serviciile de outsourcing de salarizare, respectiv 80% de cele de leasing de personal. De altfel, in 2016 compania a oferit procesare de servicii HR pentru peste 46.000 de angajati pe luna.

“Pe zona de servicii de salarizare si software de HR, in 2016 am observat ca tot mai multi clienti au inceput sa ceara module care sa optimizeze si alte procese de resurse umane, altele decat salarizarea, precum pontaje, recrutare, deconturi. De asemenea, clientii au pus tot mai putin accent pe zona de evaluare a performantei si s-au axat pe pastrarea angajatilor prin optimizarea de procese”, a mai afirmat Adrian Stanciu.

Afaceri in crestere cu 30% in acest an

In ceea ce priveste previziunile pentru anul in curs, Smartree estimeaza un avans al cifrei de afaceri de circa 30%, pana la aproximativ 17 milioane de euro.

„Acest lucru va fi determinat atat de diversificarea serviciilor Smartree, cat si de educarea pietei pe zona de sisteme de management al resurselor umane. In plus, pentru 2017 estimam o crestere tot mai mare a cererii pe zona de recrutare”, a subliniat CEO-ul Smartree.

Reprezentantul companiei a mai afirmat ca si segmentul de munca temporara va avea un impact pozitiv in business anul acesta, fiind un trend resimtit la nivelul intregii piete, datorita economiei tot mai dinamice in ansamblu. In plus, atat companiile, cat si angajatii au inceput sa profite din ce in ce mai mult de flexibilitatea oferita de acest regim de munca.

Smartree, unul dintre liderii din Romania pe piata de externalizare a proceselor de HR, a fost infiintata in anul 2000 si ofera o gama completa de servicii de la salarizare, administrare de personal, analiza si raportare pentru management, recrutare, munca temporara, pana la consultanta in domeniu.

La baza serviciilor Smartree stau platforme proprietare de solutii software integrate, dedicate managementului resurselor umane.

Smartree proceseaza 550.000 de angajati anual si are peste 150 de clienti, in majoritate companii multinationale, dar si companii cu capital integral romanesc. Smartree beneficiaza de experienta si competentele a peste 80 de specialisti in payroll, administrare de personal si recrutare.