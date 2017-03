Discriminarea de gen continua sa se manifeste la un nivel mai subtil de la momentul interviului de angajare pana la salarizarea acordata pentru o munca egala cu aceea a barbatului. Se intampla si cazuri in care angajatele sunt obligate sa vina la munca intotdeauna machiate, cu tocuri inalte si dres transparent. In caz contrar, ar putea fi penalizate sau chiar date afara. Astfel de situatii se intalnesc in multe companii din Romania dar, niciuna dintre angajate nu s-a gandit sa reclame compania pentru discriminare, asa cum a facut-o de exemplu o receptionera de 27 de ani din Londra - Marea Britanie, conform Revistei CARIERE.