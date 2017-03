Ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu, a anuntat, miercuri, la inceputul sedintei Executivului, ca Ministerul pe care il conduce lucreaza la finalizarea ordinului care va permite scutirea de la impozitul pe venit pentru programatorii IT cu studii medii.

”Conform programului de guvernare, avem pentru trimestrul III prevazuta finalizarea ordinului pentru extinderea acestei facilitati si pentru studii medii, dar si pentru alte modele de afaceri. Speram ca pana in august sa avem si extinderea, cu aplicarea din 1 ianuarie 2018”, a declarat Augustin Jianu, conform News.ro.

Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale a spus ca, dintr-o eroare, Guvernul Ciolos a exclus programatorii din sectorul outsourcing de la scutirea impozitului pe venit.

”In luna decembrie a anului trecut, Guvernul anterior a dat un ordin care sa faciliteze accesul la aceasta facilitate pentru start-upuri, insa prin adaugarea unei sintagme de tip programe finale sau componente a unor componente finale au exclus complet piata de outsourcing, deci toata industria de outsourcig IT din Romania, care este cea mai mare parte din acest sector IT nu mai beneficiaza de aceasta scutire”, a explicat Jianu.

El a precizat ca de la inceputul anului a primit din partea asociatiilor patronale, dar si a companiilor numeroase sesizari cu privire la acest aspect si dupa mai multe analize s-a ajuns in etapa finala privind elaborarea unui ordin care sa corecteze problema.

”Am analizat solicitarile lor, am colaborat cu celelalte ministere si suntem, in momentul de fata, intr-o etapa finala privind elaborarea unui ordin care sa corecteze aceasta problema si sa permita in continuare aceasta scutire pentru companiile de outsourcing, adica software la comanda”, a adaugat Jianu.

Sursa foto: EM Karuna / Shutterstock