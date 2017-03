Legea salarizarii unitare, proiect care urmeaza sa fie trimis in Parlament in saptamanile urmatoare si care prevede o serie de majorari salariale pentru angajatii de la Stat, va genera cresteri si in randul remuneratiile angajatilor din mediul privat, considera Florin Godean, noul presedinte al Asociatiei Romane a Agentilor de Munca Temporara (ARAMT).

"Referitor la proiectul privind legea salarizari unitare, ARAMT considera ca aceasta masura va genera indirect si o crestere a salariului in mediul privat, ceea ce este, in esenta, un lucru benefic, in conditiile in care masura este implementata in mod gradual, cu o analiza de impact si cu informarea din timp a tuturor partilor implicate, pentru a nu exista un element de surpriza care sa induca eventuale dezechilibre in piata", a declarat Florin Godean, presedinte ARAMT si country manager al companiei de recrutare Adecco.

Este o miscare sanatoasa, pentru ca, atat piata muncii, cat si societatea romaneasca, au nevoie de angajati bine platiti, cu posibilitati de cumparare si educatie superioare.

El a adaugat ca Romania are nevoie, de asemenea, de investitori care sa produca bunuri si servicii cu valoare adaugata si sa transforme tara dintr-una manufacturiera intr-un producator de bunuri cu un grad crescut de sofisticare.