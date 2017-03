Datele arata ca, in momentul in care isi negociaza salariul, un medic specialist roman solicita in medie o suma cu 33% mai mare decat bugetul alocat de catre angajator. Una din cauzele acestui decalaj o reprezinta lipsa candidatilor in anumite specializari, precum si distributia lor inegala pe teritoriul Romaniei. Cea mai mare parte a medicilor specialisti aleg sa profeseze in principalele orase ale tarii, din motive care tin de stilul de viata, a cazuisticii complexe intalnite la pacienti si a oportunitatilor de dezvoltare profesionala.

In ceea ce priveste medicii stomatologi, in cele mai multe cazuri cererea este egala cu oferta, managerii de cabinete si clinici dentare private facand o oferta aliniata cu suma solicitata de specialisti la angajare. Cauza o reprezinta numarul ridicat al absolventilor Facultatii de Medicina Dentara din fiecare an.

Diferentele aparute la negocierea nivelului salarial sunt valabile si in cazul celor care doresc sa ocupe un post de asistent medical. Candidatii pentru aceasta pozitie isi doresc un salariu cu aproximativ 11% mai mult decat sunt dispuse companiile sa ofere. Angajatorii romani citeaza incarcarea la locul de munca drept cauza acestei diferente, determinata in principal de exodul asistentilor medicali in strainatate.

Cand oferta este mai mare decat cererea

Singurele situatii in care salariul oferit de angajator este mai mare decat cel cerut de candidat sunt intalnite in unele clinici din afara localitatilor cu centre universitare sau a principalelor orase din tara. In aceste cazuri, lipsa personalului medical atrage de la sine o crestere substantiala a ofertei angajatorilor, din dorinta de a atrage candidatii. In plus, paleta beneficiilor nu se limiteaza doar la cele de ordin financiar, ci si la beneficii de cazare, decontarea costurilor de transport, prime salariale si altele.

De altfel, studiul MEDIjobs atrage atentia si asupra lipsei acute de profesionisti, resimtite cel mai mult in specialitatile radiologie, ATI, neurologie, recuperare medicala si medicina de urgenta. Potrivit angajatorilor din sistemul privat de sanatate, companiile sunt dispuse sa negocieze un salariu mai avantajos in cazul medicilor specialisti din aceste domenii, acestia fiind disponibili in numar foarte redus, la nivel national. In cazul asistentilor medicali, cea mai mare nevoie de angajati se inregistreaza la sectiile ATI, chirurgie si obstretica-ginecologie. Din punct de vedere geografic, cel mai mare deficit de specialisti se inregistreaza in zona Moldovei.

Datele din studiu au fost colectate direct din platforma www.medijobs.ro, in urma centralizarii cererii salariale a peste 10.000 de candidati si ofertelor a peste 500 companii pe parcusul anului 2016 si inceputului anului 2017.

Platforma de recrutare in domeniul medical din Romania MEDIjobs Romania faciliteaza procesul de recrutare atat pentru candidati, cat si pentru angajatori. Pana in prezent, in platforma s-au inscris peste 10.200 de specialisti si mai mult de 510 companii din domeniul medical.

Sursa foto: spotmatik Ltd, Shutterstock