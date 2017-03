Valentin Petrof, cel care a condus filiala locala a companiei de recrutare ManpowerGroup mai bine de cinci ani, pana in 2016, este noul country manager al companiei Quanta Romania.

Valentin Petrof a condus compania Manpower Group Romania in perioada mai 2011-iunie 2016, iar de la inceputul acestuia an a preluat sefia filialei locale a grupului italian Quanta, specializat in servicii de resurse umane.

In 2015, ManpowerGroup Romania inregistra o cifra de afaceri de 175,8 milioane de lei, in scadere cu 16,5% comparativ cu 2014, cand rula afaceri in valoare de 210 milioane de lei (47,3 milioane de euro).

Petrof este absolvent al Facultatii de Drept.

Infiintat in 1998 in Italia, Quanta Group detine azi birouri si in Elvetia, Statele Unite ale Americii, Romania, Brazilia si Republica Ceha.

Inca din anul 2002, odata cu infiintarea Quanta Romania, compania este specializata pe o piata de nisa cum este cea a recrutarii si selectiei in domeniul aerospatial si am continuat explorand domenii noi si oferind servicii care includ: munca temporara, recrutare si selectie, detasare internationala, consultanta organizationala, managementul personalului, training, consultanta in elaborarea de proiecte cu finantare europeana si asistenta pe durata intregului proces de finantare si implementare.

In 2005 Quanta Romania a fost acreditata de catre Ministerul Muncii ca agent de munca temporara. In 2015, compania rula afaceri de 77,4 milioane de lei si obtinea un profit net de 170.000 de lei.

Sursa foto: stokkete, Shutterstock