Orele lungi petrecute peste program, responsabilitatea mare, presiunea continua si sarcinile de lucru care par sa nu se mai termine sunt principalii factori care declanseaza sindromul de burnout, potrivit Mayoclinic. Nivelul inalt de stres, impresia ca nu performeaza niciodata suficient de bine si sentimentul ca pierd controlul asupra vietii lor sunt primele efecte vizibile ale acestui fenomen.

Apar apoi epuizarea fizica si psihica, insomnia, problemele digestive, depresia, cinismul, iritabilitatea si pierderea satisfactiei fata de locul de munca. Toate acestea ii fac pe angajati nu numai sa isi piarda motivatia si productivitatea, dar, de multe ori, este elementul decisiv care ii face sa parareasca firma. De aceea, un bun manager trebuie sa fie pregatit sa combata efectele burnout-ului, astfel incat angajatii sai sa fie fericiti si sa aiba rezultate cat mai bune.

Ofera-le angajatilor stresati o binemeritata vacanta

Concediul este cel mai puternic antidot impotriva stresului de la locul de munca. Zilele libere, in care se pot deconecta complet de la problemele de serviciu si se pot bucura de viata au un efect miraculos asupra oricui. Angajatii revin la birou cu bateriile incarcate si cu noi forte de munca, motiv pentru care orice companie ar trebui sa le ofere cat mai multa flexibilitate salariatilor, astfel incat acestia sa isi poata lua concediu atunci cand simt ca isi ating limitele. Pentru a-i mentine motivati si fericiti, companiile de top ofera astfel de tichete de vacanta, pentru a-si incuraja angajatii sa isi petreaca zilele libere in destinatiile lor preferate, sa se relaxeze si sa isi recapete vitalitatea. Dupa cum vezi, avantajele tichetelor pentru companii sunt numeroase, incepand cu economiile substantiale care se fac, pana la scaderea stresului in firma si imbunatatirea ratei de retentie a angajatilor.

Reevalueaza munca fiecarui angajat

Cand se aglomereaza foarte multe sarcini si proiecte cu deadline scurt, iti este la indemana sa pasezi o parte din responsabilitati acelor angajati competenti, in care ai incredere ca se vor descurca. Nivelul de dificultate al unui job trebuie sa ii provoace pe oameni si sa ii ajute sa se autodepaseasca, insa fara a-i coplesi si a-i face sa simta ca le sunt puse in pericol functia sau chiar locul de munca. De aceea, este indicat sa implementezi un sistem de evaluare a angajatilor, care sa iti arate cat mai clar care sunt acei oameni predispusi la burnout. In plus, ai ocazia sa identifici si persoane cu potential, care ar putea contribui la impartirea uniforma a sarcinilor, astfel incat niciunul sa nu fie coplesit de responsabilitati.

Permite si incurajeaza pauzele

Fiecare angajat ar trebui sa aiba dreptul la o ora de pauza de masa, la pranz, precum si cateva pauze de 15 minute, cu atat mai mult daca lucreaza tot programul in fata calculatorului. Permite-le sa foloseasca acest timp pentru a se plimba, a da telefoane personale sau pentru a socializa cu colegii si nu contoriza fiecare minut in care acestia lipsesc din fata biroului.

Studiile arata ca pauzele scurte ii ajuta pe oameni sa se reincarce cu energie, sa isi faca ordine in ganduri, le stimuleaza creativitatea si ii ajuta sa revina la birou cu forte proaspete de munca. Acele companii care au impus un program cu pauze de 5-10 minute pentru fiecare ora lucrata au vazut o crestere masiva a productivitatii angajatilor, dar si o ameliorare a stresului printre acestia, scrie kissmetrics.com.

Exista si o explicatie medicala pentru acest lucru: organismul nostru nu este facut sa fie sedentar. In momentul in care iti petreci ore intregi pe scaun, la birou, creierul nu se oxigeneaza la fel de bine, circulatia incetineste, iar muschii amortesc. O pauza in care oamenii se ridica de la birou le pune sangele in miscare, le oxigeneaza mai bine creierul si ii ajuta sa scape de tensiunea din muschi, motiv pentru care vor capata un boost de energie.

Fii un exemplu pozitiv pentru angajati

Atmosfera de la serviciu este, adeseori, legata si de atitudinea managerului fata de angajatii sai si munca acestora. Nimeni nu isi doreste un sef dificil, care intelege sa puna presiune pe echipa sa prin ridicarea tonului sau prin amenintari, iar o astfel de atitudine este motivul cel mai des invocat atunci cand oamenii isi dau demisia. In schimb, un manager care creeaza un mediu de lucru placut, incurajeaza socializarea si ii recompenseaza pe oamenii performanti va reusi nu numai sa isi construiasca reputatia unui om corect, dar si sa isi fidelizeze angajatii si sa le scada nivelul de stres, prevenind astfel burnout-ul.

Cand oamenii nu stau in permanenta tensionati, cu teama ca nu vor reusi sa isi atinga obiectivele si ca vor exista consecinte, ei se vor concentra mai usor si vor lucra mai bine. De aceea, este esential sa institui o atmosfera bazata pe colaborare, in care problemele de care se lovesc angajatii in sarcinile lor de lucru sa fie solutionate la comun sau sa li se ofere ajutor atunci cand ajung intr-un punct dificil.

