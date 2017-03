Castigul salarial mediu net la nivel national, care include atat salariile, cat si bonusurile sau tichetele de orice tip pe care le primesc angajatii, a scazut cu 2,3%, sau 54 lei, in luna ianuarie fata de nivelul din luna precedenta, pana la 2.300 lei (511 euro), insa ritmul anual de crestere a accelerat puternic, la 18,4%, de la 11,4% in decembrie, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

Ritmul anual de crestere a salariilor inregistrat in ianuarie 2017 este unul record dupa noiembrie 2008.

In decembrie 2016, castigul salarial mediu net a ajuns la 2.354 lei (521 euro), nivel record-istoric, dupa un avans de 11,4% fata de decembrie 2015. Si castigul mediu brut a atins in decembrie 2016 un nivel-record, de 3.257 lei (721 euro), scrie News.ro.

In ianuarie, castigul medfiu brut a coborat la 3.168 lei (704 euro), ramanand al doilea cel mai mare din istorie, dupa cel din decembrie.

Cresterea salariilor a fost stimulata prin masuri guvernamentale, in conditiile in care, de la 1 mai 2016, salariul minim brut pe economie a fost majorat de guvern cu 19%, de la 1.050 lei pana la 1.250 lei. de asemenea, Guvernul a majorat salariille bugetarilor, masura care continua- si in 2017.

Un nou puseu al salariilor este asteptat in luna februarie, in conditiile in care salariul minim brut pe economie a fost majorat, de la 1 februarie, cu 16%, de la 1.250 lei la 1.450 lei.

Statisticile oficiale publicate arata ca, in termeni reali, tinand cont de inflatie - care a fost de 0,1% in ianuarie, in termeni anuali -, castigurile au fost mai mari, in luna ianuarie 2017, cu 18,3% fata de prima luna din 2016.

"Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in fabricarea produselor din tutun (6.467 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.299 lei)", se arata in comunicatul INS.

Potrivit tabelelor INS, pe langa sectorul de fabricarea produselor din tutun, castigul mediu net din Romania a depasit nivelul de 1.000 de euro (4.500 lei) in luna ianuarie in asigurari si fonduri de pensii (6.345 lei). sectorul IT (5.811 lei), activitati de editare (5.040 lei), intermedieri financiare (4.930 lei). extractia petrolului brut si a gazelor naturale (4.779 lei) si transporturi aeriene (4.504 lei).

Cresterea salariilor a accelerat incepand cu ultimele luni ale anului 2015, dupa ce s-au aprobat mai multe majorari salariale consistente in sistemul bugetar.

Sursa foto: Andrey_Popov, Shutterstock