Jose a inteles ca nu are cum sa devina un fotbalist de top, pentru ca ii lipseau viteza si forta necesare performantei, asa ca si-a incheiat cariera de jucator profesionist la numai 24 de ani, potrivit Revista Cariere .

In vara anului 2000, Jose Mourinho parasea in graba Catalunya, dupa patru ani petrecuti in staff-ul lui FC Barcelona. Era puternic afectat ca, dupa ce isi demonstrase abilitatile la clubul catalan, presedintele echipei, Josep Lluis Nunez, inca il numea „Translatorul”, porecla preluata inclusiv de presa catalana.

Sursa foto: Revista Cariere