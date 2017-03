Retailerul german Lidl vrea sa recurteze 500 de persoane anul acesta, iar in acest scop a lansat o caravana de joburi in toate orasele in care detine magazine.

Din 15 martie 2017 pana in luna octombrie a aceluiasi an, „Caravana de joburi Lidl” se va opri in parcarile a 88 de magazine ale retailerului din 39 de judete.

Cei interesati de o cariera in acest domeniu isi pot depune CV-ul in cadrul Caravanei de joburi si pot afla mai multe informatii despre ce inseamna sa lucrezi in cadrul companiei, cat de repede sunt promovati angajatii Lidl, precum si in ce constau beneficiile: cursuri, programe si traininguri de dezvoltare profesionala si personala, asigurare medicala gratuita, tichete de masa, vouchere, tichete cadou, abonament la sala etc.

Caravana va porni pe 15 martie de la magazinul Lidl de pe Bulevardul Timisoara din Capitala si va ajunge la alte 13 magazine din Bucuresti. In aprilie, caravana va fi prezenta in Ilfov si Calarasi. In mai, job bus-ul va vizita judetele Constanta, Tulcea, Ialomita, Galati, Vrancea, Vaslui, Bacau, Neamt, Iasi si Botosani.

„Anvergura acestui proiect de recrutare il face unic in Romania in domeniul resurselor umane. El a fost conceput luand in calcul oferta de joburi a companiei noastre, variata si adecvata unei multitudini de etape din cariera. Anul acesta avem disponibile peste 500 de locuri de munca. Tinand cont de investitia constanta in imbunatatirea proceselor si a programelor dedicate angajatilor, Caravana de joburi Lidl se aliniaza perfect cu misiunea companiei noastre”, a afirmat Mihaela Anca, manager al departamentului de Resurse Umane Lidl Romania.

Compania de retail Lidl, care face parte din Grupul Schwarz, cu sediul in Neckarsulm, este unul dintre liderii companiilor care activeaza in retailul alimentar din Germania si Europa. Lidl este prezent in 30 de tari din toata lumea si opereaza aproximativ 10.000 de magazine si peste 140 de centre logistice in 27 de tari din Europa.

Lidl are aproximativ 215.000 de angajati.

