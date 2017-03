Fost sportiv, specializat in domeniul vanzarilor si cu o vasta experienta in joburi in strainatate, Bogdan Stefanidis Vlad (29 de ani) si-a pus in joc, in urma cu un an, toate resursele financiare intr-un business din domeniul work & travel. Acum, trimite 20-30 de tineri pe luna la joburi in strainatate, in care pot castiga mii de euro sau vacante platite, si isi va deschide propria platforma de recrutare.

Bogdan Stefanidis Vlad s-a nascut la Onesti si a urmat cursurile Colegiului Sportiv "Nadia Comanesti", iar timp de 12 ani a practicat judo.

Pentru ca venea dintr-o familie modesta si isi dorea mai mult pentru viata sa, iar din sport nu castiga bani, inca de mic a manifestat un spirit antreprenorial si dorinta "de a vinde ceva". Astfel, in scoala generala repara telefoane mobile stricate si le vindea colegilor, iar in liceu a facut comert cu parfumuri.

Desi recunoste ca si-a dorit intotdeauna sa ocoleasca sistemul educational, in 2006 a decis sa urmeze cursurile Universitatii Politehnice, la care a renuntat insa dupa primul semestru si s-a angajat in domeniul imobiliar.

"In cele sase luni am tratat foarte serios scoala, insa m-am angajat in domeniul imobiliar si am decis sa renunt la studii. In acea perioada vindeam apartamente prin telefon, piata imobiliara mergea foarte bine", a explicat Bogdan Stefanidis Vlad.

Primul pas spre antreprenoriat l-a facut cativa ani mai tarziu, cand a lansat un site de vanzari de produse la reducere (newsprice.ro) si altul de e-commerce (gave.ro).

Cum a ales domeniul work & travel

Daca toate acestea nu au nicio legatura cu ceea ce face in prezent, un job despre care i-a vorbit o prietena l-a adus aproape de domeniul in care cativa ani mai tarziu urma sa-si investeasca toate economiile.

"O prietena mi-a spus ca vinde in Scotia produse cosmetice de lux si ca primeste si vacante platite pentru asta. Am intrebat-o daca nu mai au un loc liber, caci vanzari facusem si eu toata viata, pana atunci", a aratat el.

Doua saptamani mai tarziu era in Scotia, vindea produse de cosmetice de lux, job in care a ramas cinci ani, timp in care a lucrat in 14 tari din Europa si in Africa de Sud. Desi nu avea un salariu, Bogdan spune ca dupa o luna si jumatate castigase deja 1.600 de lire.

In urma cu doi ani, intors in Romania a pus pe hartie planul unei firme care sa trimita tineri in joburi precum cele in care lucrase el, adica sa vanda produse cosmetice de lux in centre comerciale, in diferite tari. Asa a aparut Coplex, firma in care antreprenorul si-a investit economiile si banii incasati din vanzarea propriului autoturism, entitate care intermediaza joburi pentru tineri si nu numai.

"Am investit 12.000 de euro la inceput si mi-am vandut masina pentru a sustine cheltuielile cu sediul in care ne-am mutat in iunie 2016. Am amortizat insa investitia in primele luni de activitate", a explicat Bogdan Stefanidis Vlad.

Astfel, anul trecut, in luna iunie, impreuna cu o colega, firma Coplex si-a deschis si un sediu, in Bucuresti, iar pana in prezent circa 200 de tineri au plecat la munca in strainatate.

Salarii atragatoare pentru tineri si vacante platite

Coplex, prin programul de work & travel "Ai ce trebuie", cauta persoane care cunosc limbile din tarile in care sunt disponibile joburile (ex. UK, Spania, Franta) si care au spirit de vanzatori. Intermedierea joburilor este gratuita pentru candidati, doar angajatorii fiind cei care platesc.

Dupa ce trec interviurile de angajare, tinerilor, care semneaza un contract de munca de trei luni, li se plateste biletul de avion, iar in prima luna le este asigurata chiria si primesc un salariu de 1.000 de euro. Din cea de-a doua luna de activitate, lucreaza doar pentru comision si achita 300 de euro chirie, insa antreprenorul spune ca veniturile acestora depaseste suma incasata in prima luna.

"Ca sa mentina un nivel de motivatie si de competitie intre ei, angajatorii ii trec pe comision, astfel incat vanzatorii sa se implice, nu sa astepte sa le treaca ziua de munca. Un vanzator castiga dupa prima luna in medie 1.000-1.500 de euro, iar de la al doilea contract poate sa ajunga la 2.500 de euro intr-o luna", a explicat Bogdan Stefanidis Vlad.

Dupa fiecare trei luni de activitate, tinerii au o pauza de 7-12 zile libere, in care pot sa revina in tara, biletele de avion fiind suportate de angajator, iar daca aleg sa revina in aceeasi companie le este platita o vacanta.

Avem o rata de retentie foarte buna, 70% din angajati continua si cu al doilea contract si avem deja persoane care au ajuns la cel de-al patrulea contract

El recunoaste ca sunt si persoane care nu se acomodeaza cu jobul sau cu mediu si aleg sa revina in tara, asa ca 1 din 5 tineri plecati in strainatate revine dupa prima luna de activitate.

Cifre cheie si planuri de viitor

Bogdan Stefanidis Vlad spune ca pana in prezent, in cele noua luni de activitate, cei sapte recrutori ai companiei Coplex au evaluat 4.200 de persoane si au selectat pentru joburi circa 200 de persoane. El arata ca in prezent trimite in strainatate 20-30 de persoane in fiecare luna, insa joburi ar fi disponibile pentru 200 de persoane lunar.

In primul an de activitate, proprietarul Coplex estimeaza ca va plasa 300 de romani in joburi din strainatate, va obtine o cifra de afaceri de 400.000 de lei (circa 90.000 de euro) si un profit de 30% din incasari.

De asemenea, antreprenorul vrea sa incheie un parteneriat cu Ministerul Educatiei, pentru implementarea programului la nivel national.

"Ne vom concentra pe cei care au terminat liceul si care, din lipsa de resurse materiale, nu pot sa isi continue studiile. Programul despre asta vreau sa fie, adica cei care nu isi permit sa isi continue studiile sa lucreze 3 luni - 1 an in strainatate, sa isi asigure taxele, sa se si responsabilizeze in acest timp, sa invete ce inseamna sa se intretina singuri si apoi se intorca acasa, sa isi continue studiile", a explicat acesta.

In perioada urmatoare Coplex va deschide si propria platforma de recrutare, in care a investit pana in prezent 25.000 de euro, iar in luna iunie va organiza un targ de joburi. De asemenea, antreprenorul vrea sa autorizeze Coplex ca agent de munca temporara in toamna acestui an.