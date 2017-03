Doina Cepalis, CEO Te-Rox, a vorbit in cadrul conferintei “EY Family Business - Next Generation” despre ideea de a preda fraiele afacerii generatiei urmatoare si despre implicarea pe care o au membrii familiei in companie, sustinand ca de anul urmator isi va concentra atentia spre o succesiune in adevaratul sens al cuvantului.