Intre 30-45% din populatia adulta este afectata de insomnie. Lipsa somnului pe o perioada indelungata poate duce la o serie de probleme de sanatate mai grave, printre care anxietate, depresie si psihoza. In unele cazuri s-a ajuns chiar si la deces. Tara Soarelui Rasare este locul in care, potrivit presei internationale, mii de japonezi mor anual de suprasolicitare la munca. In japoneza cuvantul este karoshi, sau "moarte din cauza suprasolicitarii." Japonezii cauta forme de relaxare iar in 24 februarie 2017, la ora 15.00, (ora locala) angajatii companiilor nipone au fost invitati sa plece acasa. Programul introdus de Guvern nu este obligatoriu si se numeste „Premium Friday”.

Citeste articolul integral pe Revista CARIERE

Sursa foto: Revista Cariere