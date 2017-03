Sezonul angajarilor pentru studentii din anul trei, din Tokyo, s-a deschis la 1 martie, iar in topul celor mai atractive companii in randul tinerilor se afla banci mari, companii de trading si asigurari, agentii de turism si operatori aerieni. Vestea buna pentru aplicati, exista doua locuri de munca pentru fiecare candidat.

Numai 3% dintre japonezi nu au loc de munca, situatie care contrasteaza cu ratele de somaj din celelalte state dezvoltare din Europa si Statele Unite, scrie Bloomberg, citat de News.ro. In zona euro, rata somajului este de 9,6%, iar in Statele Unite de 4,7%.

In prezent, marile companii si studentii de elita au la dispozitie exact sapte luni pentru a se gasi unii pe altii. Sezonul angajarilor pentru studentii din anul trei s-a deschis la 1 martie, iar companiile mari vor oficializa deciziile de recrutare prin inmanarea unor certificate, in timpul unor ceremonii care vor avea loc pe 1 octombrie.

Majoritatea angajatorilor vor prelua recrutii in aprilie, imediat dupa absolvire, nu exista pauze dupa colegiu si putine ”a doua sansa”.

Cautarea unui loc de munca in Japonia nu inseamna doar sa cumperi un costum si sa iti ajustezi CV-ul, ci si de a invata ritualurile elaborate ale etichetei de afaceri din tara, intre care cum sa intri intr-o camera, sa te inclini si sa te asezi corect, precum si gradul corect al politetii in discutiile cu interlocutorii sau clientii.

In topul celor mai atractive companii in randul studentilor se afla banci mari, companii de trading si asigurari, agentii de turism si operatori aerieni. Salariile pentru debutanti nu difera mult intre companiile mari si cele mai mici, dar sansele de promovare si de crestere rapida a castigurilor sunt mai mari in cazul primelor.

Marile companii au inceput sa fie interesate si de o alta sursa de recrutare, studentii straini de la companiile japoneze. Un targ de recrutare pentru studenti straini, organizat pe 10 martie la sediul din Tokyo al companiei de recrutare Pasona, a atras 32 de companii, inclusiv toate bancile mari din tara.