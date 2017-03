Studiul arata ca privilegiaţii in ceea ce priveste jobul sunt absolvenţii de arhitectura si arte, acestia avand cele mai mare sanse sa-si gaseasca mai usor locuri de munca dupa finalizarea studiilor. Datele arata ca 14%, respectiv 10% dintre acestia fac in paralel mai multe joburi, fapt ce se reflecta si in venitul lunar. La polul opus, cele mai mici salarii sunt incasate de catre absolvenţii facultaţilor de educaţie fizica, Stiinte sociale si stiintele naturii.

Pe langa studiile de baza, specializarile sunt cele care cresc suma oferita de angajator.



1. Jurnalism

Absolventii de Jurnalism fac specializare chiar din anii de facultate, din moment ce marea majoritate se angajeaza part-time sau fac practica in institutiile de presa inca de pe bancile facultatii. Meseria de jurnalist este in sine o specializare continua, iar masterele nisate ii ajuta pe jurnalisti sa se specializeze multidisciplinar.

Masterele de la Universitatea din Bucuresti pot ajuta jurnalistii sa se specializeze in transmiteri in direct, in jurnalism de investigatie sau jurnalism social. O nisa in crestere este reprezentata de cea a jurnalismului online. Site-uri ca Rise Project, Tolo.ro sau Casa Jurnalistului au adus in atenţia societaţii cazuri de interes major, extrem de bine documentate si argumentate. Casa Jurnalistului este un loc in care doritorii pot face internshipuri si specializari.



Cei care vor sa se specializeze in comunicare audio-video pot urma un master la SNSPA. De asemenea, pentru cei care isi doresc o experienta internationala pot lua in calcul si burse la institutii media de prestigiu precum BBC, CNN, EuroNews sau Financial Times.



2. Programare

Un bun programator poate fi atat autodidact si poate urma cursuri de specializare, dar poate sa fie la fel de bine absolvent de Telecomunicaţii. Experţii in HR spun ca un autodidact determinat poate deveni programator in mai puţin de 6 luni.

Pentru cei care vor sa devina programatori, desi nu au terminat Facultatea de Automatica, exista cursuri si seminarii, unele dintre ele gratuite. Organizatia ROSEdu (rosedu.org) precum si DevAcademy (devacademy.ro) au astfel de cursuri. E important de stiut ca desi exista un numar mare de limbaje de programare (C, C++, C#, Java, Python, Ruby, Haskell, Scheme, prolog, Javascript, HTML/CSS), cele mai utilizate de catre experti sunt: Java, C, C# si JavaScript.



3. Drept

In 2014, din totalul celor 153.500 de absolventi de facultate din Romania, peste 40% au studiat stiinte sociale, afaceri si drept. Profesiile juridice raman printre cele mai cautate in randul tinerilor. Datele rezulta din numarul mare de facultati de drept, de stat si particulare, care – in fiecare an – au mii de absolventi.

Facultatea de Drept ofera extrem de multe optiuni in cariera celor care i-au absolvit cursurile. Absolventii eminenti pot deveni oricand avocati la o firma de top intr-una dintre firmele independente din tara, ca Tuca Zbarcea & Asociatii sau la jucatori internationali cum ar fi Clifford Chance, Kinstellar sau multi altii.



Specializarile studiate la Facultatea de Drept scot nu doar avocati pe piata muncii, ci si magistrati, consilieri juridici, notari publici sau executori judecatoresti.

Ca student si absolvent de Drept, ai posibilitatea sa faci diferite specializari care te pregatesc pentru practica in orice domeniu juridic. Printre cele mai populare specializari se numara specializarea pe legea proprietatii intelectuale, specializarea in dreptul comercial, specializarea in legea de ingrijire a sanatatii.

Poti gasi cursuri de specializare la facultati internationale de top, cum ar fi UCLA, Princeton sau Science Po.

4. Oenologie

Un specialist in domeniul vinificaţiei se formeaza in timp, dar el nu poate pleca la drum fara o excelenta baza teoretica. O scoala de specialitate nu exista, dar inginerii horticoli si cei din industria alimentara devin in timp specialistii in vin de care au cramele nevoie.

Ce inseamna de fapt un oenolog? Este acea persoana care transforma strugurele in vin de cel mai inalt nivel. Primul pas se face la cursurile de initiere in degustare in care poti invata cum sa consumi si sa apreciezi un vin si cum sa il savurezi in asociere cu preparatele culinare in cele mai bune prilejuri.

Un atelier este la scoala de vin Wine Craft, iar cursuri de specialitate pot fi facute la Paris la Progamul de Vin si Management de la Le Cordon Bleu sau la Londra la Leiths School of Food and Wine.



5. Economist

Orice absolvent de ASE are la dispozitie o oferta de locuri de munca diversificata. Specialistii in HR spun ca absolventii de finante-banci pot cauta locuri de munca si in departamentele financiare ale unor companii, desi mirajul unui salariu bun in banci, companii de asigurari sau bursa i-a determinat pe cei mai multi dintre tineri sa aleaga aceasta specializare.

Cele mai accesate cursuri de specializare sunt cele oferite de Institutul Bancar Roman. Aici poti gasi specializari pentru prevenirea spalarii banilor, certificari internationale in analiza financiara sau restructurarea creditelor bancare pentru companii.

