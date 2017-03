Agentii economici ofera 21.274 de locuri de munca, cele mai multe fiind disponibile in Bucuresti (3.916), Sibiu (2.051), Arad (1.344), Timis (968), Dolj (709), Iasi (666), Valcea (661), Cluj (654), Mures (653), Ilfov (648), Brasov (630), Arges (592), Hunedoara (592), Bihor (547) si Harghita (543).

In judetul Prahova sunt disponibile 469 de locuri de munca, in Maramures - 429, in Alba - 420, in Satu Mare - 391, in Neamt - 371, in Bistrita - 344, in Gorj - 340, in Braila - 288, in Constanta - 252, in Tulcea - 238, in Buzau - 220, in Olt – 209 si in Vrancea – 209.

Cele mai putine locuri de munca sunt in judetele Suceava - 53, Giurgiu - 68, Caras-Severin - 80, Bacau - 118, Mehedinti - 119, Covasna - 127, Salaj - 149, Calarasi - 150, Ialomita - 154, Botosani – 167, Vaslui - 170, Teleorman - 183, Galati - 189 si Dambovita - 193.

Firmele cauta sa angajeze 1.196 agenti de securitate, 1.157 muncitori necalificati in industria confectiilor, 1.148 muncitori necalificati la asamblarea, montarea pieselor, 993 lucratori comerciali, 745 manipulanti de marfuri si 617 confectioneri-asamblori articole din textile.

De asemenea, agentii economici vor sa angajeze 567 de vanzatori, 526 muncitori necalificati la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet, 501 soferi pe autocamioane sau masini de mare tonaj si 479 operatori-confectioneri industriali pentru imbracaminte din tesaturi, tricotaje si materiale sintetice.

Numarul de someri a scazut semnificativ in ultima luna a anului trecut, cu 14.444 fata de luna precedenta, pana la 506.758, nou nivel minim dupa izbucnirea crizei, in 2008, iar rata somajului a coborat la 5,5%, potrivit datelor Institutului National de Statistica.

Somajul este in continuare mai mare in randul barbatilor, cu o rata de 6,3% in luna decembrie 2016, in timp ce, in randul femeilor, somajul este de doar 4,5%.

Sursa foto: Anton Prado PHOTO / Shutterstock