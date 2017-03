Serviciul Roman de Informatii (SRI) scoate la concurs mai multe posturi, care vor fi prezentate in cadrul targului de joburi Angajatori de Top din Bucuresti, care va avea loc vineri si sambata.

Institutie a statului roman responsabila de culegerea si valorificarea informatiilor privind securitatea nationala, SRI va avea deschise o serie de oportunitati de cariera in domenii diverse. Cateva dintre aceste oportunitati pe care SRI le va prezenta in cadrul targului de joburi se refera la posturi in domeniile:

informatii-operatiuni

analiza de intelligence

IT&C

limbi straine

psihologie

juridic

antiterorism

Cei care sunt in cautarea unui job si vor sa aplice pentru un post in SRI pot vizita standul institutiei din cadrul targului de joburi, ce va avea loc vineri si sambata, pe 24-25 martie, la Sala Palatului. Participarea la eveniment este gratuita in baza CV-ului tip Barcode pe care il pot accesa din contul lor pe www.hipo.ro

Targul este organizat de Catalyst Solutions, companie romaneasca de consultanta in resurse umane, specializata in solutii de recrutare si employer branding.