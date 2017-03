Cei care vor fi inclusi anul acesta in program vor lua parte la workshop-uri, sesiuni de e-learning si grupuri de sprijin. Totodata, ei vor avea acces la oportunitati de networking, toate aceste instrumente urmand a fi puse la dispozitia lor de catre Coca-Cola HBC Romania, partenerul non-guvernamental selectat si de catre partenerii strategici ai acestui program precum furnizori, retaileri.

Programul se va concentra pe dezvoltarea de aptitudini profesionale si personale care sa contribuie la imbunatatirea vietii tinerilor prin cresterea sanselor de angajare pentru acestia, dar si prin stimularea capacitatii de a lua decizii care sa le influenteze pozitiv viitorul.

"Prin acest program vom contribui la gasirea de solutii pentru o problema reala din societatea romaneasca, ce afecteaza un segment extrem de important – tinerii. Lipsa unui loc de munca si a unor oportunitati de dezvoltare profesionala si personala transforma acest segment intr-unul extrem de vulnerabil. 2017 este un an pilot pentru initiativa "La TINEri este puterea", la finalul caruia ne propunem ca majoritatea celor inclusi in program sa se bucure de o schimbare in bine in viata lor", a declarat Irina Ionescu, public affairs & communication manager Coca-Cola HBC Romania.

23%, (aproximativ 440.000), din totalul tinerilor din Romania cu varste cuprinse intre 18 si 25 de ani nu activeaza pe piata muncii, nu urmeaza nicio forma de invaƫamant si nici nu sunt inscrisi in programe de dezvoltare personala, potrivit datelor Eurostat.



Noul program de responsabilitate sociala va fi implementat in parteneriat cu ONG-ul care va fi desemnat castigator al unui concurs de proiecte, lansat astazi.

In procesul de selectie se poate inscrie orice organizatie non-guvernamentala care indeplineste criteriile programului, iar aplicatiile pot fi trimise pana la data de 5 aprilie 2017. Informatii complete despre modalitatea de inscriere, despre proiect, cat si despre criteriile pe baza carora se va face selectia, pot fi consultate pe website-ul Coca-Cola HBC Romania.

Sursa foto: baranq, Shutterstock