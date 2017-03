Edenred a emis peste 5.000 de carduri Spendeo pentru cheltuieli de serviciu, in primul an de la lansarea in Romania a solutiei digitala Spendeo, care automatizeaza deconturile si ofera control sporit asupra cheltuielilor efectuate de angajati.

Valoarea tranzactiilor realizate prin cardurile preplatite Spendeo de angajatii companiilor care au optat pentru aceasta solutie a ajuns la peste 5 milioane de lei. Dintre aceste tranzactii, 80% au fost realizate in Romania, iar restul in strainatate - in Uniunea Europeana, Marea Britanie, Statele Unite, Rusia si Japonia.

"Impactul pozitiv de care se bucura solutia Spendeo by Edenred la un an de la lansarea in Romania ne confirma faptul ca, asa cum a fost si cazul altor tari precum Franta, Italia si Polonia, unde au fost implementate solutii similare, piata locala a atins nivelul de maturitate si intelegere a faptului ca digitalizarea proceselor de administrare a cheltuielile de afaceri prin eliminarea numerarului inseamna economii semnificative de costuri”, a declarat Dana Sintejudean, director general adjunct al Edenred Romania.

Solutia Spendeo by Edenred este formata dintr-o platforma web pentru companii, conectata cu carduri preplatite dezvoltate sub licenta Mastercard. Cardul Spendeo este un card de plata, securizat cu cip si cod PIN si permite plati contactless. De la lansarea cardurilor Spendeo si pana in prezent, 75% dintre tranzactii au fost efectuate cu CIP, valoarea medie a tranzactiei fiind de 170 lei. 25% din plati au fost contactless, avand o valoare medie de tranzactie de 100 de lei.

Prin platforma online Spendeo by Edenred, companiile pot aproba cheltuieli, pot face transferuri instant de fonduri catre cardurile angajatilor, pot comanda carduri noi sau pot sa aloce cardurile existente unor alti utilizatori. Un avantaj notabil pentru angajatori este faptul ca pot stabili diverse limite in utlilizarea cardurilor, precum limitarea utilizarii cardurilor la anumite categorii de comercianti, limitarea sau blocarea retragerii de numerar de la bancomat sau restrictii pentru anumite intervale orare, in functie de nevoile si politica fiecarei societati.

Angajatii pot utiliza cardurile Spendeo pentru uz universal in reteaua comerciantilor care accepta carduri Mastercard - cea mai mare retea de acceptare la nivel national si international. Printre cele mai frecvente tipuri de cheltuieli efectuate de utilizatorii Spendeo by Edenred se numara: cheltuieli pentru protocol, diurna, intretinere auto (spalatorie, consumabile), cheltuieli cu deplasarea (parcare, taxi, bilete avion, tren, taxe pod) si cazare.

