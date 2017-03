Grupul Renault cauta sa angajeze 200 de persoane in cadrul companiei si pune la dispozitie 300 de posturi de internship pentru tinerii care vor sa faca practica in domeniu.

Compania Renault va fi prezenta in cele doua zile al targului Angajatori de Top (24 si 25 martie), iar reprezentantii companiei vor sta la dispozitia celor care isi doresc o cariera in domeniul auto.

Cele 200 de posturi cu care Grupul Renault Romania vine la Angajatori de top sunt disponibile in Bucuresti,Titu si Mioveni.



Ce joburi disponibile are compania

Pentru activitatea de R&D, compania ofera oportunitati de dezvoltare adresate inginerilor auto, cu profil educational tehnic. Candidatii interesati trebuie sa aiba experienta in conceptie si dezvoltare proiecte (domeniul mecanica, elctrica/electronica, caroserie vehicul si echipamente design). In plus, acestia trebuie sa fie utilizatori de aplicatii informatice specifice industriei auto (CATIA, MATLAB, SIMULIK).

Renault Servicii Romania isi consolideaza echipele in activitatile de supply chain, post-vanzare si studii de piata. Sunt cautati candidati cu experienta in aceste domenii, care sa fie in egala masura si buni utilizatori ai aplicatiilor informatice, sa aiba cunostinte de gestionare si dezvoltare baze de date.

Pentru activitatea de fabricatie vehicule (platforma industriala de la Mioveni) compania cauta specialisti cu profil tehnic, experienta in automatizare si audit performanta industriala.

In oferta Renault exista si posturi in echipele departamentelor calitate, financiar si achizitii. Pentru acestea, sunt necesare preponderent studii tehnice si economice, experienta in calitate si audit furnizori, dar si competente de analiza costuri si performanta economica.

In plus de cerintele specifice domeniului, candidatii trebuie sa cunoasca limbile engleza sau franceza.

300 de posturi de internship

Stagiarii, studenti si masteranzi, pot descoperi principalele activitati ale Grupului Renault Romania in cadrul programului de internship anual oferit de unul dintre angajatorii de referinta din Romania.

In ultimii 14 ani, 1.800 de studenti si masteranzi de la universitati din Romania au avut sansa de a se familiariza cu domeniul auto, de a descoperi compania. 33% dintre acestia au fost angajati in urma stagiilor.