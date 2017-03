Stimulentul de insertie se acorda persoanelor care se intorc la munca cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani pana la implinirea a 3 ani (respectiv patru ani, în cazul copilului cu handicap).

Acest drept al parintilor este reglementat de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, iar valoarea stimulentului va creste a doua oara anul acesta, de la 1 aprilie, urmand sa ajunga la valoarea de 650 de lei.

Parintii vor incasa valoarea majorata incepand cu luna mai.

Cuantumul lunar al stimulentului de insertie este de 50% din cuantumul minim al indemnizatiei aferente concediului pentru cresterea copilului. Astfel, in contextul in care in prezent indemnizatia minima este, de la 1 februarie 2017, de 1.232,5 lei (in crestere de la 1.062,5 lei), rezulta ca stimulentul este, in prezent, de 616,25 lei (in crestere de la 531,25 lei).