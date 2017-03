Romania are un potential enorm de dezvoltare si, din fericire, in ultimii 3 ani, lumea s-a reintors catre produsul cosmetic romanesc datorita unor oameni pasionati de ceea ce fac. Mai exista frumusete in stare pura, in epoca botoxului? Departe de a raspunde doar unei intrebari aparent retorice, Elena Oancea fondator CARELESS BEAUTY, o afacere cu cosmetice pe baza de plante, pe care o creste de mai bine de 25 de ani, crede cu tarie ca, “cosmetica organica romaneasca merita sa fie descoperita si promovata!”, scrie Revista CARIERE.