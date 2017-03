Osnat Peled a lasat in urma Israelul si primul ei business lansat dupa o cariera in training si a decis in 2005 sa dea o sansa Romaniei si unei oportunitati locale in antreprenoriat. A devenit intre timp, in cei 12 ani petrecuti aici, una din portavocile femeilor de business din Romania, in calitate de presedinte al Business Women Forum Romania, un ONG care sustine si promoveaza pozitia femeilor in functii de conducere in diferite industrii.

Primul sau loc de munca a aparut imediat dupa absolvirea universitatii, cand a avut sansa sa conduca o echipa extinsa – aproximativ 700 de persoane – in calitate de manager de dezvoltare si training in cadrul unei companii mari din domeniul asigurarilor, din Israel.

„In timpul acestui job am facut un pas mare din punct de vedere personal. Nu ma simteam bine sub un management agresiv, insa in ciuda acestui lucru, am realizat ca pot crea si pot veni cu solutii creative. Asa am decis sa imi deschid propriul business si nu am mai fost de atunci in postura de angajat. Am deschis propriul business in 2000, in Israel”, a povestit pentru wall-street.ro Osnat Peled.

In Romania a ajuns in 2005, datorita unei „oportunitati antreprenoriale interesante”. „Aveam un bebelus de un an si o companie de succes in Israel, insa visam sa reusesc in afara tarii mele de origine. Decizia de a pune <<pe hold>> afacerea din Israel si sa incerc sa ma dezvolt intr-o tara necunoscuta a fost una dificila insa stiam ca ma pot intoarce oricand”, isi aminteste Osnat.

Despre Bucurestiul acelor timpuri spune ca era „un loc nebun”, care trecea printr-o efervescenta in toate industriile, ceea ce facea ca simpla inchiriere a unui spatiu sa fie o „misiune imposibila”. Dificile erau si recrutarea angajatilor si pastrarea lor in companie. Mai mult, infrastructura nu era foarte dezvoltata si nu existau „un parc decent in care sa te plimbi sau o gradinita”.

„Cea mai mare provocare pentru mine insa a fost sa ma adaptez la aspecte legate de resursele umane. Imi amintesc faptul ca am fost socata sa aflu ca angajatii pot pleca la un nou job doar pentru ca este localizat la o statie de metrou mai aproape de locuinta lor. Felul in care vedeam eu lucrurile era diferit, nu renuntai la un job bine platit doar pentru acest motiv. A trebuit sa mai inteleg faptul ca nu eram mai buna doar pentru faptul ca eram un expat. A trebuit sa ma adaptez si la <<imediat-ul>> romanesc, ce nu inseamna chiar acum”, mai spune Osnat.

Vede insa o multitudine de aspecte care au fost imbunatatite intre timp si cu „ajutorul” crizei financiare din 2008: serviciile au devenit mult mai bune din punct de vedere calitativ, preturile in imobiliare au devenit realiste si accesibile, angajatii sunt mult mai loiali unei companii care depune eforturi pentru a-i sti multumiti, infrastructura, sistemele de educatie si serviciile medicale private fac viata „mai usoara si mai confortabila”.

„Mai sunt lucruri de facut in privinta accesului la creditare si la alte produse financiare, care ar trebui sa fie mai simple si mai accesibile companiilor si persoanelor fizice. Romania este inca o tara in curs de dezvoltare si mai este loc de mai bine in infrastructura si sanatate”, crede Osnat.

In prezent, Osnat Peled conduce Business Women Forum Romania, un ONG fondat in 2015 si care numara peste 2.000 de membri. Prin acest ONG, Osnat isi propune sa sustina femeile de afaceri, proprietarii de companii, manageri, antreprenori.

„Cred ca nu este usor sa fii femeie de afaceri sau afacerist. Nu este usor sa ai succes in business indiferent ca esti barbat sau femeie, insa pentru cele din urma este putin mai complicat. Am senzatia ca femeile, si nu doar cele din Romania, duc lipsa unei educatii financiare solide si aici putem interveni noi. Vreau sa le impartasesc tuturor know-how-ul meu in domeniul financiar si asta facem prin The Money Academy, workshop-urile pe care le organizam lunar”, explica Osnat.

In opinia sa, in Romania nu exista o problema in ceea ce priveste nivelul de reprezentare al femeilor din functii de conducere, ci in privinta impactului pe care acestea il au la acel nivel.

„As vrea sa punctez ca exista diferente intre o femeie care conduce propriul sau business ca si antreprenor si o femeie care conduce o companie din pozitia de angajat al acesteia. Cand esti antreprenor poti lua singur deciziile. Cand am inceput sa lucrez cu femei din managementul unor corporatii am aflat ca de multe ori vocile lor nu sunt auzite in cadrul intalnirilor de business. Prin intermediul BWFR oferim solutii prin programele de leadership, educatie financiara si le aratam femeilor ca succesul se afla in mainile lor”, spune Osnat.

Sursa foto: Gabriella Photography