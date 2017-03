Cei mai mari 50 de angajatori din piata locala, in functie de numarul de locuri de munca disponibile, au cautat sa recruteze in total aproape 5.600 de angajati in primul trimestru din 2017, potrivit datelor eJobs. Astfel, cele mai multe joburi au fost scoase la bataie in industrii precum retail, business process outsourcing (BPO), auto, in sectorul farmaceutic, dar si in cel bancar sau de telecomunicatii.

In acest context, romanii aflati in cautarea unui nou loc de munca in primele trei luni ale acestui an au avut la dispozitie aproximativ 700 de joburi noi in companiile de retail clasate in topul primilor 50 cei mai activi angajatori pe eJobs, cele mai multe pozitii fiind deschise in cadrul Lidl (347), Profi (111), Kaufland (79) si Mega Image (78). Un numar similar de joburi au fost disponibile in primul trimestru al acestui an si in companii de business process outsourcing (BPO) precum Accenture, Genpact sau Wipro.

In clasament urmeaza sectoarele auto & transporturi si farmaceutic, cu peste 500 de pozitii disponibile fiecare, in companii precum Renault Grup sau transportatori printre care Geotrade International, respectiv Farmacia Punkt, Mediplus sau Farmexpert. Iar aproximativ 350 de pozitii au fost disponibile si in sectorul financiar bancar, cei mai activi angajatori pe eJobs in primele trei luni din 2017 fiind Banca Transilvania, BCR, ING Bank si Garanti Bank. Printre celelalte sectoare clasate in top se numara telecomunicatiile, cu aproximativ 250 de joburi, distributia cu 240 de joburi si industria jocurilor, cu 230 de pozitii disponibile in primele trei luni din 2017.

Preferintele candidatilor coincid cu clasamentul celor mai activi angajatori. Astfel, companiile din domeniul retail au strans peste 45.000 de aplicari la joburile publicate pe eJobs in primul trimestru. Foarte cautate au fost si locurile de munca din domeniul distributiei, cel mai activ angajator din domeniu, anume Interbrands, inregistrand un volum de aproximativ 15.000 de aplicari pentru cele peste 110 pozitii deschise. Nu in ultimul rand, joburile din sectoarele auto si farmaceutic au atras peste 7.500 de aplicanti fiecare.

"Este incurajator ca in primul trimestru din 2017 se confirma semnalele de crestere a increderii angajatorilor pe care le-am primit in ultima parte a anului trecut. In continuare, cele mai bune perspective de angajare vin din partea industriilor de retail, BPO si auto, insa vedem un interes accentuat si in zone care au cunoscut o scadere in ultimii ani, cum este de exemplu industria bancara", declara Bogdan Badea, Head of Sales eJobs.

Dupa Bucuresti, cele mai multe joburi au fost disponibile in vest

In ceea ce priveste regiunile cu cele mai multe locuri de munca disponibile in primul trimestru din 2017, clasamentul este condus de Bucuresti, cu 17.756 de locuri de munca disponibile, si de vestul si nord-vestul tarii, unde companiile care recruteaza prin platforma eJobs au scos la bataie aproape 13.200 de joburi. Partea de est (nord-est si sud-est) au fost aproape 8.000 de pozitii deschise, iar companiile din centrul tarii au cautat sa recruteze peste 5.400 de angajati. Nu in ultimul rand, regiunea de Sud-Muntenia a inregistrat 3.148 de joburi pe platforma eJobs in primul trimestru.

Sursa foto: nitsawan katerattanakul, Shuterstock