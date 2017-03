Tot mai multe companii au inceput sa ia in considerare incheierea unei asigurari prin care se protejeaza de erorile de management. Aceste asigurari au menirea sa protejeze ambele parti – compania, dar si managerul, si reprezinta o modalitate de protectie atat pentru companii mari, cat si pentru businessuri medii si mici, noteaza INC.com.

Ce pot face managerii si companiile pentru a se proteja

Firmele de asigurari au observat ca este o arie in care exista riscuri, asa ca managerii si companiile care vor sa se protejeze de riscuri pot apela la o astfel de asigurare de raspundere civila, de tip (D&O) si conceputa special pentru directorii executivi si administratorii unor companii. Este o polita din care are de castigat toata lumea, atat managerul, cat si intreaga companie, motiv pentru care este foarte des intalnita in corporatii si in multinationale.

Totusi, in ultimii ani ea se intalneste des si in companii mai mici, pentru ca managerii isi doresc sa se protejeze de eventualele consecinte ale greselilor lor si nu numai. Aceste asigurari acopera mai multe scenarii, nu doar erori, scriu cei de la LinkedIn. Orice persoana care a ocupat o functie de manager stie ca alegerile si deciziile pe care le-a luat la un moment dat au avut consecinte – bune sau rele – care au fost aproape imposibil de anticipat in momentul in care s-a decis urmarea unui anumit curs.

FOTO: Africa Studio/Shutterstock

De ce e nevoie de o astfel de asigurare. Ce risca managerii care nu o au

Daca se produc erori in activitatea manageriala, actionariatul companiei s-ar putea indrepta impotriva directorului general, pe care sa-l traga la raspundere pentru pierderile suferite de companie. Asigurarile D&O ii ajuta in acest sens pe manageri, evaluand erorile, daunele si, desigur, platindu-le.

Unele greseli pot atrage dupa ele trimiteri in instanta. De obicei, directorii sau administratorii companilor sunt trasi la raspundere pentru management defectuos – contractarea de servicii si cumpararea de bunuri la preturi prea mari, distribuirea de fonduri catre departamente ineficiente sau neprofitabile. Ei pot fi trasi la raspundere si in cazul in care nu reusesc sa aduca firma la obiectivele asumate. Pentru manageri, aceasta asigurare este un mod de a-si proteja situatia financiara. Este si un instrument care le permite sa-si desfasoare activitatea cu mai multa incredere.

Un exemplu concret in care compania si managerii au avut de castigat din incheierea unei asigurari D&O este Volkswagen, care s-a confruntat in 2015 cu un imens scandal supranumit de presa DieselGate. De altfel, nenumarate situatii in care directorii executivi au fost trasi la raspundere pentru deciziile luate s-au intalnit in timpul crizei financiare si dupa ce varful ei a trecut.

Sursa foto: Sfio Cracho/Shutterstock