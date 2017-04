Mobilitatea angajatilor este un fenomen care, in ultima perioada, a luat avant in tara noastra, tot mai multi angajati, din diverse domenii fiind detasati din si in Romania. Astfel, doar in 2016, aproximativ 50.000 de romani au plecat sa munceasca pentru o perioada de timp in alte tari ale UE. In mai putin de doua luni, legislatia din domeniu va suferi insa modificari importante, de care trebuie sa se informeze toti actorii implicati.

Detasarea transnationala are loc cand salariatul este trimis sa presteze activitate, pe o perioada limitata de timp, pe teritoriul altui stat membru UE/SEE/Confederatiei Elvetiene, sub conditia de a mentine un raport direct de munca intre angajatorul care detaseaza si salariatul detasat.

"Salariatii romani care nu au familie sunt dispusi sa fie detasati in strainatate pe termen lung. In schimb, cei care au familie si mai ales copii, sunt dispusi sa se relocheze doar pe termen scurt sau mediu", a declarat Dana Ionescu, legal & global mobility manager in cadrul companiei de recrutare Adecco Romania.

Conform Casei Nationale de Pensii din Romania, in anul 2016 au fost fost obtinute 48.539 de formulare portabile A1 (formular necesar detasarii in Uniunea Europeana), aferente salariatilor detasati din Romania pe teritoriul Uniunii Europene. Cele mai multe formulare au fost emise pentru Germania (18.401), Belgia (7.481) si Italia (7.087).

Intre specialistii cei mai doriti de angajatori in strainatate sunt cei din domeniile IT si inginerie.

Avantaje si dezavantaje ale detasarii

Persoanele care accepta sa lucreze o perioada de timp in alta tara se va bucura de o expunere la mediul international, la diverse culturi organizationale si acces la tehnologii diferite.

Nu e neglijat nici aspectul financiar, care poate fi considerabil imbunatatit in cazul unei detasari, dar nici sansa de a avansa in cariera la intoarcerea in tara

Insa, potrivit Danei Ionescu, reversul medaliei in ceea ce priveste detasarea poate insemna pentru unii salariati despartirea temporara de familie, socul cultural sau adaptarea greoaie la fusul orar din tara gazda.

Cand accepta sa plece in strainatate, salariatii solicita angajatorilor o serie de beneficii. Astfel, cele mai des intalnite beneficii cerute de salariatii care sunt detasati intr-o alta tara straina se refera la suportarea de catre angajator a costurilor aferente familiei care ii insotesc in tara gazda (costuri de formare profesionala pentru sot/sotie, taxe de scolarizare pentru copii).

La ce trebuie sa fie atenti angajatii detasati

Salariatii detasati de pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale trebuie sa stie ca beneficiaza, indiferent de legea aplicabila raportului de munca, de conditiile de munca stabilite prin acte cu putere de lege, acte administrative, prin convenţii colective sau sentinte arbitrale de generala aplicare, valabile in statul membru, altul decat Romania, sau in Confederatia Elvetiana, pe teritoriul caruia/careia sunt prestate serviciile, cu privire la:

durata maxima a timpului de munca si durata minima a repausului periodic

durata minima a concediilor anuale platite

salariul minim din statul in care sunt detasati

sanatate si securitate in munca

egalitatea de tratament dintre barbati si femei, precum si alte dispozitii in materie de nediscriminare.

Un alt element important de care salariatii detasati trebuie sa beneficieze este asigurarea de catre angajator a cheltuielilor de repatriere, in cazul in care salariatii se intorc in tara din care au fost detasati imediat dupa incetarea perioadei de detasare.

"In situatia in care salariatii detasati intr-un alt stat UE considera ca le-au fost incalcate drepturile cu privire la conditiile de munca sau ca au suferit pierderi ori daune ca urmare a nerespectarii legislatiei, se pot adresa autoritatilor de munca si/sau instantelor judecatoresti competente. Trebuie retinut ca salariatii detasati care initiaza actiuni in instanta sau actiuni administrative impotriva angajatorului lor beneficiaza de protecţie impotriva oricarui tratament advers din partea angajatorului. Mai mutt, chiar si sindicatele, asociatiile, organizatiile sau alte entitati juridice care au interese legitime privind respectarea drepturilor salariatilor detasati transnational pot sa initieze actiuni judiciare sau administrative. Angajatorii care nu respecte prevederile legii privind detasarea transnationala risca sanctiuni financiare administrative, amenzi contraventionale si chiar sanctiuni penale", a explicat Dana Ionescu, Adecco.

"Legea detasarilor" se va schimba din luna mai

Detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale este reglementata, in prezent, de Legea nr. 344/2006. Insa, incepand cu 20 mai 2017, aceasta lege va fi abrogata si inlocuita de Legea nr. 16/2017 publicata pe 21 martie 2017 si care are drept scop, printre altele, transpunerea in legislatia romaneasca a unor directive europene.

Principalele noutati ale legii se refera la urmatoarele aspecte:

Mentionarea unor criterii care vor fi luate in considerare de catre inspectoratele de munca in vederea identificarii unor detasari reale (cu toate acestea, criteriile in discutie vor fi stabilite prin norme metodologice, ce urmeaza a fi adoptate in aplicarea legii in discutie);

Posibilitatea recalificarii activitatilor independente ca fiind, in realitate, detasare, prin raportare la criteriile mentionate anterior;

Reglementarea unor masuri in vederea intaririi cooperarii administrative intre statele membre – Inspectia Muncii fiind desemnata institutie de contact din partea Romaniei (dintre atributiile sale in acest domeniu amintim, e.g.: raspunde cererilor motivate de informare ale autoritatilor competente din alte state membre; efectueaza verificari si actiuni de control cu privire la situatiile de detasare transnationala);

