Peste 20.000 de locuri de munca sunt disponibile la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti, Arad si Sibiu, iar cele mai putine in Cluj, Caras-Severin si Covasna, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

Agentii economici ofera 20.670 de locuri de munca, cele mai multe fiind disponibile, la data de 31 martie, in Bucuresti (3.575), Arad (1.507), Sibiu (1.364), Timis (1.088), Prahova (998), Dolj (783), Mures (666), Valcea (658), Brasov (612), Iasi (611). In judetul Hunedoara sunt disponibile 521 de locuri de munca, in Neamt - 515, in Ilfov - 508, in Maramures - 502, in Constanta - 484, in Gorj - 468, in Teleorman - 456, in Arges - 413, in Satu Mare - 404, in Bistrita - 403 si in Braila - 399, scrie News.ro.

Cele mai putine locuri de munca sunt in judetele Cluj - 39, Caras-Severin - 56, Covasna - 63, Giurgiu - 76, Vrancea - 101, Suceava - 123, Mehedinti - 124, Dambovita - 131 si in Olt - 138. Firmele cauta sa angajeze 1.172 de muncitori necalificati in industria confectiilor, 876 de agenti de securitate, 867 de muncitori necalificati la asamblarea, montarea pieselor, 710 muncitori necalificati in agricultura si 707 lucratori comerciali.

De asemenea, agentii economici vor sa angajeze 572 de confectioneri-asamblori articole din textile, 564 de soferi de autocamion/masina de mare tonaj, 537 de manipulanti de marfuri, 534 de muncitori necalificati la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet si 439 de vanzatori. In primele doua luni ale anului 2017 au fost incadrate, prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, 40.461 de persoane.

Dintre acestea, 12.279 au peste 45 de ani, 11.190 au varsta cuprinsa intre 35 si 45 de ani, 10.211 au intre 25 si 35 de ani, iar 6.781 sunt tineri sub 25 de ani, precizeaza ANOFM. Similar lunilor precedente, cele mai multe persoane ocupate sunt de sex masculin, 22.453. In functie de rezidenta, cei mai multi angajati in perioada de referinta, 22.909, provin din mediul urban, iar 17.552 din rural.

Nivelul de pregatire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de munca arata ca cele mai multe au studii liceale (12.970), profesionale (10.074), gimnaziale (8.634), 5.081 fiind cu studii universitare. Un clasament al judetelor cu cele mai multe persoane angajate arata ca Timis ocupa in continuare primul loc (3.507), urmat de Bucuresti (3.220), Suceava (2.512), Hunedoara (2.024) si Neamt (1.806).

