Miliardarul Richard Branson poate fi un real model de om de afaceri de succes, acesta conducand gigantul grup Virgin, care controleaza nu mai putin de 400 de companii, si are o avere estimata la cinci miliarde de dolari. Iata ce sfaturi le ofera acesta tuturor celor care cauta succesul in mediul de business.

1. Fii indraznet

Branson spunea recent unei audientei din Seattle ca in vremurile in care nu exista Internetul "a trebuit sa ma urc in baloane si sa zbor in jurul lumii, sa sar de pe munte si sa fac orice incercare pentru a-mi face brandul cunoscut".

El precizeaza insa ca nu toata lumea trebuie sa faca acele gesturi extreme, insa scoate in evidenta ca poti ajunge sa ai succes doar dupa ce te ridici dupa mai multe caderi. "Cei curajosi poate nu traiesc etern, insa cei precauti nu traiesc deloc", a spus Branson, potrivit Inc.com.

2. Nu copia ce a facut altcineva inainte

Mare parte dintre oameni sunt in cautarea unei formule a succesului, asa ca am putea fi tentati sa urmam pasii pe care i-au facut alte persoane care au ajuns sa aiba succes. Branson spune ca aceasta este o cale gresita. "Doi antreprenori nu sunt niciodata la fel. (...) In realitate, individualitatea lor si modurile diferite de a gandi ii transforma in oameni de afaceri de succes", spune miliardarul Richard Branson.

3. Permiteti-va vise marete

Cei mai multi dintre noi ne limitam ambitiile la nivelul pe care noi credem ca il putem atinge. Insa Branson crede ca cerul trebuie sa fie limita cand te gandesti la obiectivele de viitor. "Nu iti limita aspiratiile. (...) Nu te gandi la planurile de viitor intr-un mod foarte rational. Priveste lumea cu mult entuziasm, ai incredere ca esti mai puternic decat problemele cu care trebuie sa te confrunti si viseaza la lucruri marete", sfatuieste Branson.

4. Fii punctual

Daca ai succesul lui Richard Branson si esti un om cu importanta sa, ai putea crede ca nu conteaza daca intarzii cateva minute la intalnirile pe care le ai. Insa Branson considera ca este totusi foarte important sa nu intarzii. "Fie ca este vorba despre o intalnire sau o programare la care trebuie sa ajungi, este important sa te asiguri ca ajungi acolo atunci cand ai anuntat ca vei sosi. (...) Poate parea un stil invechit, insa pe mine m-a ajutat vreme de cinci decenii in business. Tot ce ai in afaceri este reputatia, asa ca este foarte important sa te tii de cuvant", explica omul de afaceri Richard Branson.

5. Invata sa asculti

Ascultarea este o calitate importanta pe care oricine trebuie sa si-o imbunatateasca. Si nu este vorba doar de a-i face pe angajati si pe clienti sa considere ca iti pasa de ei. "Lansarea unei afaceri inseamna si rezolvarea cu succes a tuturor problemelor, iar rezolvarea problemelor inseamna ascultare", spune Branson. El sfatuieste oamenii de afaceri sa invete sa taca si sa asculte, macar din cand in cand.

6. Imparte si cu ceilalti succesul

Sa conduci un business de succes inseamna sa te inconjori de oamenii potriviti, persoane care isi fac treaba si pe care te poti baza in perioadele de criza. Odata ce ti-ai adus alaturi astfel de oameni, asigura-te ca imparti succesul cu fiecare dintre ei.

"N-am fost niciodata bun la toate. (...) Cred ca atunci cand atingi succesul nu trebuie sa ramai singur in lumina reflectoarelor. Din contra, ai asa de multe de castigat lucrand alaturi de oameni care se sprijina pentru a realiza lucruri marete", spune miliardarul.

7. Ai grija de tine

"Cand sunt intrebat care este cheia succesului eu in afaceri, raspunsul meu poate sa varieze in functie de subiect, de la delegare la oameni, la invatarea din greseli si altele. Insa in cele din urma cheia esti tu. Realitatea este ca daca nu ai grija de tine, nu vei putea sa conduci afacerea", scrie Branson pe LinkedIn.

Richard Branson face sport in fiecare zi, indiferent unde se afla si ce treburi are, scrie GOBankingRates. Astfel, daca un manager care conduce 400 de companii are timp pentru sport, cu totii trebuie sa ne facem.

8. Nu face totul doar pentru bani

Desigur, acest sfat poate parea deplasat, venind din partea unui multi-miliardar. Insa, in realitate, acesta are dreptate cand spune ca organizatiile care au si alt scop in afara aceluia de a produce bani reusesc sa produca chiar mai multi decat altele. "Brandurile care vor prospera in urmatorii ani sunt cele care au un scop, dincolo de profit", spune Branson.

"Este o conceptie comuna gresita aceea ca banii sunt indicatorii pentru succesul unui antreprenor. Nu este asa si nu ar trebui sa fie niciodata", a explicat Branson pe LinkedIn.

9. Nu pierde timpul cu lucruri care nu te pasioneaza

"Daca o noua oportunitate de business sau un proiect nu imi starnesc cu adevarat interesul si daca nu este ceva in care ma pot distra in mod creativ, prefer sa nu ma implic. Viata este prea scurta pentru a face lucruri care nu ne incita", spune miliardarul Richard Branson.

