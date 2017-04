Sa stii care sunt aceste greseli te poate ajuta sa iei decizii mai intelepte in afaceri si sa iti eficientizezi businessul. Orice antreprenor isi asuma un risc atunci cand isi deschide o afacere. Fiecare decizie pe care o iei in legatura cu dezvoltarea businessului tau presupune un anume risc, insa nu ai cum sa iti extinzi afacerea si sa ajungi pe culmile succesului, daca nu inveti cand si cum sa iti asumi aceste riscuri, scrie Toolman&Wiker. Iata care sunt lucrurile pe care ar trebui sa le ai in vedere:

Nu face investitii inutile

Daca ti-ai deschis propria afacere, vei avea nevoie si de un sediu. Multi antreprenori fac greseala de a-si cumpara un loc in care sa isi desfasoare activitatea, fara sa ia in calcul ca afacerea se va extinde si exista posibilitatea ca in scurt timp acesta sa nu mai fie suficient de de incapator. Altii investesc zeci de mii de euro intr-o flota de masini cu care sa isi transporte comenzile, insa nu iau in calcul toate costurile de functionare ale masinilor (asigurari, taxe, lucrari de mentenanta, reparatii sau costuri administrative), care le incarca lunar facturile. Cea mai buna optiune este sa iti inchiriezi un sediu pe un termen fix si sa apelezi la un serviciu de leasing operational, pentru a-ti forma flota de masini. Este suficient sa folosesti calculatorul de rate pentru leasing operational de aici, pentru a te convinge cat de avantajoasa este aceasta solutie, fata de a-ti cumpara propria flota. Dupa cum vezi, ai o gama larga de masini din care sa alegi si ai toate costurile acoperite, astfel incat sa nu cheltuiesti mai mult decat iti poti permite.

Nu iti vinde produsele/serviciile mai ieftin decat merita

Unele businessuri incearca sa patrunda pe piata si sa atraga clienti oferind preturi mai mici decat ale competitorilor, insa aceasta nu este intotdeauna cea mai buna idee. Pe masura ce vei castiga o clientela, vei fi nevoit sa maresti si preturile, astfel incat sa iti permiti sa produci mai mult. Insa studiile arata ca majoritatea consumatorilor se simte jignita cand produsul caruia ii era fidela se scumpeste peste noapte si are tendinta sa il abandoneze in favoarea altuia. Cea mai buna strategie este sa identifici acel atu care iti diferentiaza produsul sau serviciul de cele ale competitiei si sa iti justifici astfel si preturile. Investeste in cercetari de piata din care sa iti faci o impresie de ansamblu asupra comportamentului si a dorintelor publicului caruia i te adresezi.

Nu depinde de o singura sursa de venit

Veniturile unei companii trebuie sa vina din mai multe surse. De multe ori, un startup isi petrece timpul incercand sa se ocupe de pretentiile fiecarui client, ceea ce ingreuneaza atragerea altor clienti si patrunderea pe o alta piata. Iar pe langa asta, statisticile arata ca sursele de venit pe care conteaza startup-urile la inceput tind sa se evapore in timp. Pentru a evita acest risc financiar, concentreaza-te pe strategiile prin care poti atrage noi surse de venit. Orice companie ar trebui sa isi creeze o echipa de vanzari si o strategie eficienta de marketing, fara de care nu are cum sa supravietuiasca pe o piata competitiva.

Bazeaza-te doar pe sursele sigure de venituri

Exista cazuri in care antreprenorii au mizat pe promisiunile unor contracte viitoare pentru a se extinde, a angaja noi oameni sau pentru a face investitii. In cele din urma, promisiunile respective nu s-au concretizat, iar businessurile au ramas cu o gaura uriasa in buget, care le-a obligat sa taie drastic din costurile necesare, doar pentru a supravietui. O companie nu ar trebui sa se bazeze decat pe acei bani pe care stie ca ii are, si nu pe pielea ursului din padure.

Nu te adanci in datorii

Bancile acorda imprumuturi pentru companii, insa inainte de a te avanta intr-un imprumut pe termen lung, asigura-te ca ai o reala nevoie de acei bani, ca ii vei investi in strategii care iti vor aduce certitudinea unor venituri in plus, dar si ca iti permiti sa sustii financiar un imprumut pe toata perioada de creditare. Este bine sa ceri sfatul unui consultant financiar, care sa evalueze situatia companiei si sa iti ofere o estimare cu privire la suma pe care iti permiti sa o imprumuti, dobanda si ratele pe care le poti plati lunar. In functie de acesti parametri, poti alege apoi tipul de credit care ti se potriveste si institutia de la care urmeaza sa obtii finantarea.

