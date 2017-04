Domeniul in care iti deschizi o afacere este foarte important: de el depinde modul in care iti concepi strategia si iti faci calculele. Pe de alta parte, ai nevoie de o minima pregatire in acel domeniu, astfel incat sa intelegi cat mai bine mecanismele prin care functioneaza businessul tau si cum le poti eficientiza, dar si ce oportunitati ai. Iata cateva dintre domeniile aflate in plina dezvoltare, din care ai potentialul de a-ti recupera rapid investitia si a obtine profituri:

Deschiderea unui salon de infrumusetare

Saloanele de beauty au devenit foarte populare in Romania, motiv pentru care numarul lor a crescut spectaculos in ultimii ani. Romancele investesc timp si bani in aspectul lor fizic, fiind interesate atat de tratamentele corporale, cat si de cele cosmetice, pentru a-si mentine tenul tanar si frumos. Un studiu realizat de Nomasvello, franciza numarul 1 in tratamente cosmetice cu IPL (lumina intens pulsata), arata ca peste 60% dintre romani apeleaza lunar la servicii de infrumusetare, iar numarul barbatilor care merg la salon a crescut in ultimul timp. De aceea, infiintarea unui salon de infrumusetare se poate dovedi extrem de profitabil si rapid, mai ales daca este deschis in franciza. Din acest articol util si complet poti afla totul despre costurile de infiintare a unei francize, dar si sfaturile utile pentru a te asigura ca salonul tau este un succes.

Infiintarea unui stand cu „street food”

Mancarea din restaurante a pierdut teren in fata mancarurilor preparate si servite pe strada. Rapid, ieftin si autentic, conceptul de „street food” este deja celebru atat in Europa, in tari precum Cehia, Germania sau Franta, dar si in Asia sau in SUA. Nu numai turistii sunt atrasi de „street food”, ci si localnicii grabiti, care au nevoie de o gustare rapida, scrie Fundera. Macarea servita nu trebuie sa fie neaparat una traditionala, ci sunt apreciate mai degraba alimentele care pot fi mancate in picioare: un stand cu hotdogi, shaormeriile pe roti, coffee shop-urile mobile, masinile cu inghetata sau locurile care servesc sandvisuri se vor bucura de un real succes.

Costurile de infiintare nu sunt foarte mari, mai ales daca incepi cu un singur punct comercial, urmand sa te extinzi in functie de cum merg vanzarile. Secretul in infiintarea unui stand cu mancare de strada este sa alegi un loc intens tranzitat. Gurile de metrou, apropierea marilor centre comerciale, centrul orasului sunt punctele in care iti va fi usor sa atragi clienti.

Deschiderea unei spalatorii auto

Este drept ca principalii clienti ai spalatoriilor auto sunt taximetristii, dar chiar si asa, spalatoriile auto fac profituri zilnic. In conditiile in care numarul proprietarilor auto este in crestere de la an la an, spalatoriile auto sunt tot mai frecventate. De altfel, au aparut si spalatorii mobile, pe care le poti muta in diverse puncte, in functie de trafic, astfel incat sa descoperi locul in care este cel mai profitabil sa deschizi un punct fix. Costurile de infiintare nu sunt foarte mari, insa, daca vrei sa te diferentiezi de concurenta, poti investi in tehnologii inovatoare de curatare, astfel incat sa iti justifici si un pret mai mare, dar si o calitate mai buna a serviciilor oferite.

Infiintarea unui startup in IT

Domeniul IT din Romania se bucura de o reputatie buna pe plan international. Zece startup-uri romanesti au fost vandute unor giganti, in ultimii cinci ani. Cel mai valoros dintre acestea este LiveRail, o companie specializata in publicitatea video online, care a fost cumparata in 2014 de Facebook. Si Vector Watch, producatorul de ceasuri inteligente cu design clasic lansat in 2013, a fost vandut catre FitBit, dupa ce a atras finantari de peste 12 milioane de dolari.

Pentru ca un startup in domeniul IT sa aiba un succes fulminant este nevoie de o idee de milioane, mai degraba decat de investitii masive. Aplicatiile, platformele si programele inteligente sunt in plina dezvoltare, iar companiile care reusesc sa gaseasca o nisa neexploatata sunt cele care vor avea succesul garantat.

