JYSK Romania, parte a grupului scandinav JYSK Nordic, unul dintre cei mai mari retaileri de mobilier si decoratiuni interioare din Europa, va acorda incepand cu luna aceasta angajatiilor sai tichete de vacanta de pana la 1.500 de lei pe an, in functie de vechimea fiecaruia in cadrul companiei. In urma cu cateva luni, JYSK Romania a marit si valoarea tichetelor de masa pentru angajatii sai pana la suma maxima admisa de lege.

“Tinem foarte mult ca angajatii nostri sa aiba un nivel ridicat de satisfactie la locul de munca, de aceea introducem noi beneficii pentru ei ori de cate ori avem aceasta oportunitate. De exemplu, toti angajatii nostri se bucura zilnic de fructe proaspete si cafea, fiecare coleg din retail primeste un tort din partea companiei cu ocazia zilei sale de nastere si organizam iesiri trimestriale cu echipele din magazine. Stim ca vacantele sunt importante pentru oricine, de aceea ne-am dorit sa ii ajutam pe toti colegii nostri sa aiba vacante cat mai placute si sa le astepte cu placere, nu cu teama unui cost prea mare. Tichetele de vacanta recompenseaza munca si implicarea angajatilor JYSK pe parcursul anului si, de asemenea, rasplatesc loialitatea lor”, a declarat Alex Bratu, country manager JYSK Romania.

Tichetele de vacanta oferite celor peste 500 de angajati ai companiei daneze vor putea fi folosite pentru vacante in Romania, pe litoralul romanesc, pentru weekenduri la munte, pentru unitati hoteliere cu servicii spa sau mini-vacante in Delta Dunarii.

Un chestionar de satisfactie a angajatilor realizat in 2016 in randul angajatilor JYSK din toate tarile in care activeaza compania daneza, a aratat, pe o scala de la 1 la 100, ca angajatii romani au realizat un scor mediu de 88. Conform acestui chestionar, angajatii JYSK din Romania au cel mai ridicat nivel de satisfactie din grupul JYSK.



Compania se afla intr-un puternic proces de expansiune, care include inaugurarea de noi magazine in mai multe orase din tara. O data cu deschiderea noilor magazine, JYSK Romania va recruta noi angajati, cu sau fara experienta in domeniul retail. Posturile disponibile pot fi vazute pe site-ul de recrutare al companiei, cariere.jysk.ro.

Intrata pe piata din Romania in anul 2007, JYSK Romania detine in prezent 42 de magazine in tara, in orase precum Bucuresti, Arad, Baia Mare, Craiova, Constanta, Cluj-Napoca, Deva, Galati, Oradea, Pitesti, Satu Mare, Vaslui, Suceava, Targu-Mures, Timisoara, Ramnicu Valcea, Sibiu, Targu Jiu, Bacau, Botosani, Focsani, Piatra Neamt si Hunedoara.