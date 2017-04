Obiceiurile culinare ale romanilor sunt mereu in schimbare. Spre exemplu, anii 2000 au reprezentat perioada de glorie a shaormei, dar vremurile se schimba. In ultimii ani, tot mai multi romani au prins gustul chiftelelor acelea prajite, asezate tacticos intre doua chifle, scrie Revista CARIERE .

Din 2015, Bucurestiul este gazda unui festival dedicat burgerilor, care se desfasoara la sfarsitul primaverii si la care participa mii de oameni. Aceasta noua tendinta gastronomica din Romania se observa chiar si in meniurile restaurantelor: in ultimii trei ani, s-a triplat numarul localurilor din Bucuresti care servesc burgeri. In plus, au aparut numeroase food trucks si restaurante mici care vand exclusiv burgeri pregatiti dupa retete personalizate.

Un astfel de loc cu concept minimalist este Aria Burger, situat in centrul Bucurestiului. A fost lansat in octombrie 2015 de Miruna si Dan Cismas si este deschis zilnic. Ideea de business le-a venit celor doi dupa ce Dan, in timpul celor patru ani in care a studiat Finante la New York, a descoperit savoarea mancarii nationale a americanilor: burgerul.

Sursa foto: Revista Cariere