Unii cred ca este cel mai greu sa ajungi un lider, dar cei care au ajuns sa conduca spun ca este mai greu sa te mentii in acea functie. Sa fii lider nu inseamna doar sa stai in fata si sa fii eroul, trebuie sa ai echipe de eroi cu care vei munci pentru a mentine succesul companiei. Vezi in continuare cateva citate despre leadership si drumul spre succes.