Castigul salarial mediu net la nivel national, care include atat salariile, cat si bonusurile sau tichetele de orice tip pe care le primesc angajatii, a scazut cu 2,8%, sau 64 lei, in luna februarie fata de nivelul din luna precedenta, pana la 2.236 lei (496 euro), iar ritmul anual de crestere a incetinit puternic, la 14,5%, de la 18,4% in ianuarie, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).

Ritmul anual de crestere a salariilor inregistrat in ianuarie 2017 a fost unul record dupa noiembrie 2008.

In decembrie 2016, castigul salarial mediu net a ajuns la 2.354 lei (521 euro), nivel record-istoric, dupa un avans de 11,4% fata de decembrie 2015. Si castigul mediu brut a atins in decembrie 2016 un nivel-record, de 3.257 lei (721 euro).

In februarie, castigul mediu brut a coborat cu 1,9% fata de ianuarie, la 3.108 lei (689 euro), desi salariul minim brut pe economie a fost majorat de guvern cu 16%, de la 1.250 lei pana la 1.450 lei.

Masura a avut efect doar intr-un numar redus de sectoare, potrivit statisticilor oficiale.

"Cele mai semnificative cresteri ale castigului salarial mediu net (in februarie fata de ianuarie, n.r.) s-au inregistrat dupa cum urmeaza: cu 12,9% in activitati de spectacole, culturale si recreative, respectiv cu 7,7% in alte activitati de servicii", arata comunicatul de vineri al INS, in celelalte sectoare fiind inregistrate scaderi sau cresteri modeste ale castigurilor.

Statisticile oficiale publicate arata ca, in termeni reali, tinand cont de inflatie - care a fost de 0,2% in februarie, in termeni anuali -, castigurile nete au fost mai mari, in luna februarie 2017, cu 14,5% fata de a doua luna din 2016.

"Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (5.631 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.351 lei)", se arata in comunicatul INS.

Potrivit tabelelor INS, pe langa sectorul IT, castigul mediu net din Romania nu a depasit nivelul de 1.000 de euro (4.500 lei) in luna februarie in niciun alt sector, desi in ianuarie existau in total sapte sectoare cu castiguri medii de peste 1.000 euro net.

Cresterea salariilor a accelerat incepand cu ultimele luni ale anului 2015, dupa ce s-au aprobat mai multe majorari salariale consistente in sistemul bugetar si cresteri accelerate ale salariului minim pe economie.

Sursa foto: Shutterstock/ blvdone