Veniturile totale ale gospodariilor din Romania au crescut in ultimul trimestru al anului trecut cu 3,8% fata de trimestrul anterior, pana la 3.085 lei (684 euro) pe luna, in timp ce cheltuielile s-au majorat cu 5,9%, la 2.692 lei (597 euro), arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).

In al treilea trimestru din 2016, veniturile medii ale unei gospodarii au fost de 2.972 lei (circa 665 euro), iar cheltuielile - de 2.543 lei (569 euro) pe luna.

Fata de trimestrul IV din 2015, cand veniturile totale medii ale unei gospodarii din Romania au fost de 2.862 lei (642 euro), veniturile gospodariilor au crescut cu 7,8% in perioada octombrie-decembrie 2016.

Comparativ cu rata anuala de crestere din al treilea trimestru, de 9,5%, cresterea veniturilor gospodariilor a incetinit in trimestrul al patrulea al anului trecut.

O gospodarie din Romania are, in medie, in jur de 2,6 persoane, asttfel ca veniturile lunare ale unui membru al familiei au fost de 1.168 lei (259 euro) in trimestrul IV din 2016, cu 43 de lei mai mult fata de trimestrul precedent.

Totusi, din veniturile totale lunare ale unei gospodarii in trimestrul IV al anului trecut, doar 2.735 lei (607 euro) au fost venituri banesti (1.035 lei pe persoana), restul fiind considerate venituri in natura.

Mai mult de jumatate - 58,4% - din veniturile totale ale gospodariilor au provenit din salarii in perioada octombrie-decembrie 2016, nivel in crestere fata de cel inregistrat in aceeasi perioada din 2015, cand salariile reprezentau doar 56,4% din venituri.

"La formarea veniturilor totale ale gospodariilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestatii sociale (22,5%), veniturile din agricultura (2,2%), veniturile din activitati neagricole independente (2,4%) si cele din proprietate si din vanzari de active din patrimoniul gospodariei (1,5%)", se precizeaza in comunicatul INS.

Statisticile oficiale arata ca gospodarile din mediul rural sunt mai dependente de prestatiile totale, unde acestea reprezinta 24,4% din veniturile totale, in timp ce in orase prestatiile sociale contribuie cu 21,3% la veniturile totale ale populatiei.

Nivelul este in usoara crestere fata de trimestrul IV 2015, cand 22,4% din veniturile totale proveneau din prestatii sociale.

De asemenea, veniturile in natura au reprezentat 11,3% din veniturile totale ale gospodariilor din Romania in ultimul trimestru din 2016 (fata de 12,8% an trimestrul IV 2015), statisticile incluzand in aceasta categorie in principal contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii, cu o pondere de 9,9% din veniturile totale.

La acest capitol exista o diferenta semnificativa intre mediul rural, unde veniturile in natura reprezinta 20,5% din veniturile totale, si mediul urban, unde ponderea este de doar 6%.

In privinta consumului, o gospodarie din Romania a cheltuit lunar, in ultimul trimestru din 2016, 2.692 lei (sau 1.019 lei/persoana), adica 87,3% din veniturile totale, cu 43 lei sub nivelul veniturilor banesti lunare.

Comparativ cu al patrulea trimestru din 2015, cheltuielile lunare ale gospodariilor din Romania au crescut cu 6,1% (155 lei) in ultimul trimestru din 2016, arata statisticile oficiale.

Cheltuielile sunt dirijate in proportie de 71,4% pentru consum, in timp ce 19,8% din bani s-au dus in trimestrul IV din 2016 pe impozite si contributii - fata de o pondere de 18,9% in trimestrul IV din 2015 -, iar restul are alte destinatii.

Din cheltuielile de consum din ultimul trimestru al anului trecut, 34,8% au fost pentru alimente (in scadere de la 36,8% in aceeasi perioada din 2015), 18,2% pentru intretinerea locuintei (apa, electricitate, gaze etc), 8% pentru bauturi alcoolice si tigari, 7,5% pentru imbracaminte si incaltaminte, 6% pentru transport, 5,2% pentru mobilier si reparatii in locuinta, 5,1% pentru comunicatii, 4,6% pentru sanatate si 3,9% pentru recreere si cultura, mai arata datele oficiale.

