Pe langa sarcinile sale de serviciu si responsabilitatea mare care planeaza pe umerii sai, un lider are indatorirea de a se asigura ca intre membrii echipei sale nu apar neintelegeri sau disensiuni care sa afecteze bunul mers al lucrurilor. In conditiile in care construirea unei companii de succes are la baza formarea unor echipe sudate si de durata, una dintre cele mai mari provocari ale managerilor este sa deprinda arta comunicarii, dar si sa stie cum sa aplice strategiile prin care echipa sa poate face performanta. Iata care sunt cele mai bune metode pentru a forma o echipa de succes:

Ajuta-ti oamenii sa se cunoasca mai bine

Persoanele care interactioneaza si in afara serviciului, intr-un context mai putin formal, ajung sa se cunoasca si sa lucreze mai bine impreuna. Este si motivul pentru care companiile de succes pun mare pret pe organizarea de team building-uri si iesiri in oras cu toata echipa. Oamenii comunica altfel intr-un mediu informal si relaxat si capata astfel incredere in colegii lor. Ori acest lucru este vital pentru o echipa performanta pe termen lung. Daca citesti acest articol complet despre cum poti organiza un team building de succes, vei gasi cele mai bune modalitati de a-ti uni echipa si de a o face mai puternica. Dupa cum observi, exista numeroase ocazii pentru a va strange cu totii si a gasi un motiv sa sarbatoriti si sa va cunoasteti mai bine. Team building-ul este si o buna ocazie pentru a le recunoaste meritele celor implicati. Managerii care pornesc de la ideea ca nu trebuie sa ii multumesti unui angajat pentru ca isi face treaba sunt cei ai caror oameni isi pierd motivatia si productivitatea, iar acest lucru se reflecta in performantele intregii echipe.

Defineste clar obiectivele echipei

Fiecare membru al echipei tale trebuie sa stie foarte clar care sunt obiectivele voastre, ca grup, dar si care sunt responsabilitatile sale directe. Din acest motiv sunt foarte importante sedintele saptamanale sau lunare, in care sa discutati proiectele aflate in curs de desfasurare si sa stabiliti care sunt indatoririle fiecaruia. Comunicarea directa este mult mai eficienta si rezolva mai usor orice neintelegere, fata de e-mailurile de grup, care ar trebui folosite doar pentru a trasa principalele puncte discutate in sedinta.

Cunoaste punctele forte si punctele slabe ale fiecarui membru



O echipa puternica este formata din oameni cu abilitati diferite, care se completeaza bine atunci cand au de rezolvat o problema. Este posibil ca unii sa fie buni oratori si sa se descurce excelent cand au de facut o prezentare, in timp ce altii pot fi buni strategi, dar sa nu se simta confortabil sa vorbeasca in public. Un bun manager va distribui responsabilitatile in functie de punctele forte ale fiecarui membru al echipei sale si nu va pune un om intr-o situatie in care stie ca nu se va descurca.

Fii un exemplu de comunicare pentru oameni



O comunicare deschisa si eficienta este esentiala pentru succesul unei echipe. Oamenii trebuie sa fie incurajati sa isi spuna parerea, pentru ca pot oferi o noua perspectiva asupra unei probleme sau sarcini de serviciu. De asemenea, cand comunici pe e-mail, toti membrii echipei trebuie sa fie inclusi. Astfel, vei evita situatiile in care o persoana sa se simta data la o parte sau sa nu afle un detaliu esential pentru a-si indeplini cu succes sarcinile.

Elimina din echipa oamenii cu o atitudine gresita

O persoana cu o atitudine negativa sau conflictuala poate strica atmosfera unui mediu de lucru relaxat si prietenos, in care oamenii sunt productivi si se inteleg bine. Indiferent cat de competent este un angajat, cand comportamentul sau devine o slabiciune pentru intreaga echipa, acest lucru se va vedea direct in performantele intregului grup. Criticile sau glumele rautacioase la adresa colegilor pot crea situatii tensionate, care sa afecteze randamentul tuturor, asa ca este mai bine sa nu pastrezi astfel de persoane in echipa.

Ofera feedback pentru fiecare membru in parte

Performantele echipei trebuie evaluate in grup, insa cand faci evaluarea oamenilor, este esential sa initiezi discutii separate cu fiecare persoana in parte. Indiferent ca feedbackul pe care il ai este pozitiv sau negativ, aceste lucruri ar trebui sa ramana doar intre tine si persoana in cauza. De asemenea, este o oportunitate buna de a afla care este atitudinea oamenilor fata de jobul in sine. Cand unul dintre membrii echipei tale se plafoneaza sau simte ca jobul nu ii ofera provocari suficient de mari, este un bun moment pentru a-i trasa un alt set de responsabilitati sau de a-l avansa, in functie de cat de bine se descurca. Asta iti mentine angajatii motivati, ii ajuta sa creasca profesional si sa ramana loiali companiei.

Creeaza un mediu de lucru placut si relaxat

Oricat de presanta ar fi slujba, lucrul in echipa nu trebuie sa fie resimtit de oameni ca o pedeapsa sau ca o obligatie. Putin umor nu strica si poate face o echipa sa colaboreze intr-un mod mai natural si mai relaxat. Mediul de lucru nu trebuie sa fie unul stresant si incarcat de tensiuni, pentru ca asta se va reflecta direct in performantele echipei tale si in motivatia fiecaruia fata de responsabilitatile sale.

Managerii care aplica aceste strategii reusesc sa isi construiasca echipe de succes si sa devina mentori pentru fiecare membru.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: Pressmaster