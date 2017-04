Universitatea Romano-Americana a gazduit cea de-a patra editie RAU JOB FAIR, eveniment prin care studentii, masteranzii si, totodata, absolventi de studii superioare au oportunitatea de a intra in contact cu potentialii angajatori.

"Companiile, pun la dispozitia tinerilor o paleta larga de optiuni in materie de joburi si nu numai, preferand insa, preponderent angajamente de tip full-time. Astfel, angajatorii urmaresc sa se muleze pe nevoile studentilor si le ofera programe de internshipuri si practica platite, dar si oportunitatea reala de angajare pe o perioada nedeterminata, chiar daca, in unele domenii salarii primite la inceput de cariera nu par sa fie foarte motivante pentru absolventi", potrivit reprezentantilor universitatii.

Programul de lucru de 8 ore NU este pe placul tinerilor

Nevoia companiilor de angajati pe termen lung se simte tot mai acut. Astfel, tot mai multi angajatori devin constienti de importanta pe care o joaca un angajator format in cadrul companiei, adaptat modului de lucru si eficienta si, totodata, beneficiul real pe care acesta le poate aduce business-ului daca este angajat la o varsta cat mai frageda.

In tabara studentilor insa, se simte un interes tot mai scazut pentru joburile pe termen lung

„Sectorul turistic este unul dinamic, foarte putin angajati stau pentru o perioada mai lunga de timp daca nu vorbim de top management. Majoritatea angajatilor stau 6 luni, 1 an, nu sunt angajati care sa isi doreasca sa stea in acelasi loc de munca pentru 4-5 ani, iar in turism cu atat mai mult. Noi cautam oameni sa ne acoperim toate departamentele, departamentul de turism intern, extern, ticketing, evenimente si marketing. Oferim si programe de internship. Am observat si ca tinerii care vor sa lucreze pe timpul verii sunt tot mai putini, cei mai multi cauta doar in timpul facultatii, si atunci 4 ore. Dar cumva tot trebuie sa vezi daca iti place sau nu sa lucrezi in acest domeniu, noi suntem deschisi si le putem oferi posibilitatea de a lucra part time, 4 ore, insa principalul nostru scop este sa recrutam pe termen lung. Am vazut insa ca exista un dezinteres, multi vor 4-5 ore, in niciun caz 8 ore”, a declarat Aurel Creanga, travel manager navigator.ro.

„Un student din primul an nu are cum sa fie si la scoala si la job. Preferintele tinerilor sunt pentru internshipuri, dar si pentru ca li se solicita sa participe la astfel de programe la facultate. Internshipurile sunt remunerate si presupun un program de full-time. Insa atunci cand tinerii aud de un program de lucru de 8 ore, atunci intervine dezinteresul, cei care vor sa lucreze la noi sunt in primul an si nu au posibilitatea sa imbine si facultatea si jobul. Cei in an semi terminal, care sunt in anul 2 si termina in anul 3, sunt interesati, pentru ca au posibilitatea ca in anul trei, in perioada de 2-3 luni inainte de a-si da licenta sa vina sa lucreze si sa mearga la cursuri 1-2 ore. Noi targetam insa studenti in an terminali pentru ca ne dorim sa ii tinem pe termen lung, pe o perioada nedeterminata, a declarat un reprezentant Microsoft.

Companiile prezente la targuri de joburi dedicate studentilor vin adesea cu un portofoliu de posturi disponibile mixt, cautand astfel sa satisfaca pe cat posibil nevoile tinerilor.

„Noi aducem toate joburile care sunt vacante in acest moment si avem joburi disponibile pe mai multe departamente: camere, receptie, bucatarie etc. Generatia tanara este intr-un ritm alert isi doreste castiguri mari pe termen scurt, nu tine foarte mult la calitate si, din pacate, piata din Bucuresti este saturata de angajati care nu au competentele necesare. Pe de alta parte, noi, angajatorii avem poate asteptari ridicate, ne dorim sa stie o limba straina, sa aiba o anumita conduita si educatie”, a declarat un reprezentant Intercontinental Bucharest.

Angajatorii NU uita de experienta

In ceea ce priveste salariul oferit, majoritatea companiilor le ofera proaspetilor angajati posibilitatea de crestere financiara direct proportionala cu experienta dobandita, dar si multe alte beneficii.

„Salariul nostru este cel practicat la nivelul domeniului hotelier. La receptie, spre exemplu, salariul este de 1.200 lei, dar le oferim si multe alte avantaje: bonuri de masa contorizate in restaurantul angajatilor, programe de training, programe de incentivare, astfel, pe langa salariul fix, in functie de cat vand, angajatii sunt recompensati” a declarat un reprezentant Intercontinental Bucharest.

