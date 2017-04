Ministerul danez al Educatiei a decis reducerea cu 25% a locurilor din cadrul programelor universitare cu predare in limba engleza dedicate studentilor internationali. Decizia vine ca urmare a rezultatelor unor studii conduse de minister, conform carora doar o cincime dintre acesti absolventi raman sa munceasca in Danemarca dupa finalizarea studiilor. Iata ce alte optiunii le raman tinerilor romani.

„La sfarsitul lunii martie Ministrul Educatiei din Danemarca, Søren Pind, a facut apel catre toate institutiile de invatamant superior care ofera programe cu predare in limba engleza sa reduca numarul de locuri alocat studentilor internationali cu 25%. Imediat am fost informati de catre universitatile noastre partenere din Danemarca cu privire la programele si numarul de locuri ramase disponibile pentru fiecare domeniu de studiu in parte, pentru potentialii studenti din Romania”, declara Ana Maria Papp, manager departamentul universitati in strainatate, IntegralEdu.

Danemarca se afla in top trei cand vine vorba de tarile preferate de studentii romani.

1 din 4 tineri va trebui sa se reorienteze

In consecinta, unul din patru viitori studenti care si-au planificat sa mearga la studii in Danemarca va trebui sa se orienteze catre alte programe de studiu unde inca mai sunt locuri disponibile sau catre universitati din alte tari.

„Avand o perspectiva de ansamblu asupra posibilitatilor pe care le ofera acum Danemarca, dar si asupra universitatilor partenere din alte tari, ii putem ajuta pe cei care sunt atinsi de aceasta decizie politica sa gaseasca o alternativa viabila – atat ca program, limba de studiu, cat si ca buget necesar – intr-o alta tara. De regula, tinerii cu care am lucrat pana acum, iau drept alternativa pentru Danemarca fie Olanda, fie de Marea Britanie, ambele oferind programe de studiu in limba engleza”, declara Ana Maria Papp.

De exemuplu, un program de licenta sau masterat in Olanda costa aproximativ 2.000 euro.

„In Danemarca, intr-adevar, studiile sunt gratuite, fiind integral subventionate de catre stat, insa acolo costurile de trai sunt mai mari fata de Olanda. Intr-un oras danez mai mic un student va cheltui lunar, cu tot cu plata pentru chirie, in jur de 1000 de euro, in Copenhaga suma putand ajunge si la 1500 de euro. In Olanda in schimb, aceste costuri se situeaza intre 500 si 1000 de euro pe luna, iar o parte din aceasta suma poate fi acoperita prin surse de finantare sub forma de imprumuturi. In Olanda exista 4 surse de finantare a costurilor care, in total, nu trebuie sa depaseasca suma de 1 003 de euro. Banii imprumutati se ramburseaza la doi ani de la terminarea studiilor, pe o perioada de 35 de ani, numai daca studentul depaseste un prag minim al veniturilor. Pentru anul 2016 pragul a fost de 13 989 de euro/an, iar pentru 2017 de 14 215 de euro/an. 77% dintre studenti au solicitat si beneficiaza de aceste finantari”, declara Ana Maria Papp.

In plus, peste 90% dintre studentii romani plecati in Marea Britanie beneficiaza de scheme de finantare oferite de Guvernul Britanic

Si in Marea Britanie studentii din Uniunea Europeana pot accesa burse si imprumuturi de pana la 9.250 de lire sterline pentru programele de licenta si de 10.000 de lire sterline pentru programele de master, scheme de finantare de care in acest moment beneficiaza peste 90% dintre studentii romani plecati sa studieze acolo.

„Cat priveste contextul Brexit, specialistii din domeniul analizei politice spun ca situatia studentilor romani care isi incep studiile universitare in anul academic 2017-2018 in Marea Britanie nu va fi afectata, acestia avand garantia ca contractul de imprumut acordat de catre Guvernul Britanic va ramane valabil pe intreaga perioada a studiilor”, a mai declarat Ana Maria Papp.

In perioada urmatoare, in toate birourile IntegralEdu din tara, pentru toti cei care au aplicat la studii in Danemarca si s-au trezit in aceasta situatie, se vor organiza sesiuni speciale de consiliere in care consultantii vor oferi informatii cu privire la toate universitatile si domeniile de studiu din Danemarca unde au ramas locuri disponibile pentru studentii internationali. Totodata se vor oferi solutii alternative si pentru alte destinatii de studiu unde inca se mai poate aplica, precum Olanda si Marea Britanie. Pentru studentii care nu-si pot accesa locurile la universitatile din Danemarca din cauza schimbarilor de ultim moment, IntegralEdu va oferi ajutor gratuit pentru gasirea locului la alte institutii de invatamant partenere, din alte tari.

Conform statisticilor, peste 45.000 de tineri romani studiau in strainatate anul trecut. In randul tinerilor care au aplicat si plecat la studii in strainatate prin intermediul IntegralEdu, in topul destinatiilor de studiu preferate se afla Marea Britanie si Olanda, urmate de Danemarca, cererea pentru aceste trei tari fiind in crestere cu 20% in ultimul an.

Sursa foto: Jacob Lund, Shutterstock