Pe masura ce viata devine din ce in ce mai agitata, avem din ce in ce mai putin timp liber. Aproximativ 30% dintre adulti au mai putin de 10 ore libere pe saptamana, in timp ce 36% au mai putin de doua ore pe zi, in contextul in care cerintele vietii moderne ocupa din timpul destinat relaxarii.

Compania de electrocasnice Beko a realizat un studiu pentru a identifica care sunt tendintele in ceea ce priveste jocul si timpul liber. Studiul a fost realizat pe un esantion de 10.100 de persoane, cu varste diferite si provenind din medii diferite, din 22 de tari din intreaga lume.

Timpul de joaca al copiilor este si el afectat de vietile aglomerate ale parintilor, 40% dintre parintii intervievati au declarat ca in ultimul an nu si-au dus copilul in parc sa se joace. Saptamanal, copiii au cu trei ore mai putin timp liber (21 ore) in comparatie cu generatia parintilor lor (24 de ore), echivalentul a doua meciuri de fotbal de 90 de minute.

Conform studiului, avocatii au cel mai putin timp liber - aproximativ 47% dintre profesionistii din domeniu au mai putin de doua ore de timp liber zilnic, iar 25% dintre ei au timp liber mai putin de o ora pe zi.

In plus, dintre cele 22 de tari incluse in studiu, in Danemarca traiesc oamenii cu cel mai mult timp pentru recreere, cu o medie de peste 33 de ore de timp liber saptamanal, in timp ce in Bolivia traiesc oamenii cei mai ocupati - au doar 12 ore de timp liber pe saptamana.

Ce arata datele studiului in Romania

36% dintre romani au mai putin de 3 ore de timp liber pe zi

persoanele cu varsta de 29 de ani sunt cele mai predispuse sa-si anuleze planurile de timp liber din cauza atributiilor de munca (29%)

29% dintre adulti sunt nemultumiti de echilibrul intre munca si viata personala (in timp ce media globala este de 24%)

74% dintre adulti nu mentioneaza sportul sau mersul la sala/ exercitiile fizice printre activitatile lor preferate pentru petrecerea timpului liber (in timp ce media globala a celor care declara ca nu fac sport este de 70%)

58% dintre romani se relaxeaza mergand la cumparaturi

“Studiul World Play Shortage reflecta modul in care ritmul de viata modern ne influenteaza starea de bine si scoate in evidenta lipsa de timp pentru ceea ce inseamna activitati de relaxare. Studiul arata ca oamenii au o viata aglomerata si imprevizibila, fapt care le afecteaza timpul liber", a declarat Gabriela Geana, marketing manager Arctic.

Studiul a fost realizat de compania de cercetare Mortar Research, care a operat sondaje online in randul a peste 10.100 de respondenti din 22 de tari (Algeria, Australia, Austria, Bolivia, Cehia, Danemarca, Egipt, Franta, Germania, Ungaria, Israel, Iordania, Maroc, Norvegia, Romania, Spania, Suedia, Tailanda, Tunisia, Turcia, Regatul Unit al Marii Britanii, Uruguai).

Esantionul de adulti a fost selectat aleatoriu din liste de sondaj si a fost ponderat pentru a fi reprezentativ la nivel de gen in fiecare tara. Marja de eroare, care masoara diferentele de esantion de la tara la tara, a fost de +/- 0.98% la o limita de incredere de 95%. Discrepantele in ce priveste totalul se datoreaza rotunjirii statisticilor. Studiul a fost realizat intre 3 si 10 februarie 2017.

Sursa foto: bokan, Shutterstock